Már akadálymentesen is kitölthető a nemzeti petíció

Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta: Brüsszel újabb döntésekkel akarja megnehezíteni a magyarok életét; most ismét lehetőségünk van kiállni a nemzeti érdekekért.

Nyitrai Zsolt

Fotó: Patrióta

"Üzenjünk Brüsszelnek, nem fizetünk. A nemzeti petíció mindannyiunk számára fontos. Mondjuk együtt, hogy nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fogunk drágább rezsit fizetni csak azért, mert Brüsszel ezt akarja. Mondja el a véleményét ezekben a sorsdöntő kérdésekben, töltse ki a nemzeti petíciót még ma" - fogalmazott a politikus.

A videóban Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, a közel százezer vak és gyengénlátó ember számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyen a közéletben, kifejthesse véleményét a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekkel kapcsolatban.

A szövetség kezdeményezésére a mostani nemzeti petíció is teljes körűen akadálymentes, így mindenki számára hozzáférhető. "Köszönjük Magyarország kormányának az együttműködést és a lehetőség biztosítását" - tette hozzá.

Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár azt közölte, hogy az önálló államtitkárság jelzi a kormány elkötelezettségét a fogyatékossággal élő emberek iránt.

"Fontos számunkra, hogy mindenki, így a több mint 60 ezer siket és nagyothalló ember is részt vehessen a nemzeti petícióban. Most az online petíció teljes mértékben akadálymentes, így mindenki elmondhatja a véleményét egyszerűen, kényelmesen, otthonról" - emelte ki.