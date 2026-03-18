„Ez nem emlékkoncert!” – Fenyő Miklós családja nem hallgat tovább

A hazai zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja, a Hungária együttes szülőatyja és a „limbo-láz” elindítója: Fenyő Miklós pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Az énekes halála óta a családja és legközelebbi munkatársai mindent megtesznek azért, hogy az életművet az eredeti fényében őrizzék meg a jövő nemzedékei számára. Korábban is láthattunk már példát arra, hogy kisebb rendezvények vagy kiadványok kapcsán nézeteltérés támadt a jogtulajdonosok és külsős szervezők között, hiszen a minőség és a hitelesség az elsődleges szempont. Most azonban egy minden eddiginél nagyobb szabású esemény, egy budapesti Aréna-koncert híre kényszerítette megszólalásra a gyerekeket, akik tiszta vizet öntöttek a pohárba a decemberi tervekkel kapcsolatban.

Fenyő Miklós családja tisztázta az emlékkoncert körülményeit (Fotó: Fotó-Bertleff András)

Fenyő Miklós gyermekei őszinte vallomást tettek

A rajongók körében hatalmasat ment az a bejegyzés, amelyben Dió és Dáci, a legenda gyermekei fejtették ki álláspontjukat.

Kedves barátaink, Édesapánk tisztelői, rajongói! Tudomásunkra jutott, hogy ez év december közepén koncertet szerveznek az Arénában, melyen Fenyő Miklós dalait, szerzeményeit fogják előadni. Ettől az eseménytől mi elhatárolódunk!

– írták, utalva arra, hogy a rendezvény híre hozzájuk is eljutott. A folytatásból azonban kiderült, hogy bár a dalok felcsendülnek, ez mégsem az az esemény, amire a család áldását adta volna.

Nem csak a családnak van elege?

Nemcsak a közvetlen hozzátartozók, hanem a művész hűséges zenésztársai is hasonlóan vélekednek a decemberi gáláról. A közlemény szerint ugyanis a teljes szakmai háttérstáb is távol marad a produkciótól.

Ugyanígy elhatárolódik tőle a Fenyőgyöngye zenekar, és a Fenyő Miklós Produkció teljes stábja

– hangsúlyozták az örökösök. Ez a széles körű összefogás azt jelzi, hogy a szakma és a család egységesen képviseli azt az irányvonalat, amit még az énekes jelölt ki életében, és nem kívánnak részt venni olyan kezdeményezésekben, amelyek nem a hivatalos csatornákon keresztül valósulnak meg.

Emlékezhetünk, hogy korábban is voltak már súrlódások hasonló ügyekből, például amikor egy vidéki hakni-sorozat kapcsán merült fel, hogy nem a megfelelő színvonalon tálalják a legendás slágereket. Akkor a Bors is megírta, hogy a család jogi útra terelte az ügyet a névhasználat miatt. Úgy tűnik, a mostani helyzetben is a rajongók védelme és a hiteles tájékoztatás a cél, hogy senki ne érezze magát félrevezetve, amikor jegyet vált egy ilyen kaliberű eseményre.