Fenyő Miklós halálán nyerészkedik egy netes bűnbanda: Figyelem, csalók!

Nincs az a magára valamit is adó sajtótermék, amelyben akár csak egy szó is megjelent volna Fenyő Miklós jelentős kulturális és feltehetően szintén számottevő ingó és ingatlan hagyatékának sorsáról. Egyszerűen azért, mert az örökség anyagi természete a családján kívül senkire sem tartozik, a szellemi hagyatéka pedig mindenki előtt nyitott könyv és az ideje sem jött el, hogy a nyilvánosságban boncolgassunk annak részleteit. Ugyanakkor tény, hogy a bűnözök számára éppen ez az időszak nyújtja a legtisztább terepet arra, hogy nyerészkedjenek. Ők pedig léptek. Megjelent ugyanis egy kompletten hamisított, minden szavában hazugságból táplálkozó írás, melyben arra szólítják fel a január 31-én elhunyt Fenyő Miklós rajongóit, hogy kövessék idoljuk példáját, és használjanak egy mesterséges intelligencia alapú befektetési platformot, amiről a szerző (értsd bűnöző) azt állítja, hogy maga a rock&roll magyarországi helytartója is használt.
A csalinak használt, jól felépített, terjengős háttértörténet kínosan ügyel arra, hogy a tartalmi hazugságcunamival, ne lőjenek túl a célon. Vagyis nem vizionálnak „csilliárdos”, rejtett vagyont, de meghatároznak egy jelentős összeget, ami se nem túl sok, se nem túl kevés, tehát hihető. A részletezésnél megemlítik a szellemi hagyatékot, és tárgyalják Fenyő Miklós állítólagos ingatlan vagyonát is, ahogy egy autóparkot is emlegetnek. Az Index felületeit szinte tökéletesen másoló háttérrel pedig, igyekeznek bizalmat építeni az olvasókban. Egy balatoni ingatlanról még képet is közöltek, hiszen köztudott, hogy az elhunyt legendának volt egy budapesti és egy a magyar tenger környéki ingatlanja is. Persze a bemutatott ház feltehetően még csak nem is Magyarországon található és egészen biztosan nem volt Fenyő Miklós birtokában, vagyis egyértelműen nem része a hagyatéknak. A cikk emleget még egy eddig ismeretlenség homályába burkolódzó személyt is, aki a „végrendelet” szerint a teljes zenei hagyaték felett rendelkezhet majd a jövőben. Természetesen az illető nem létezik. Végül egy ponton megjelenik a hamis befektetési platformhoz vezető link, ami láss csodát: csak 24 órán át ad lehetőséget arra, hogy Fenyő Miklós rajongói igénybe vegyék a szolgáltatást. A cikk egyébként a közösségi platformokon terjed és a pragmatichelppumpkin.com címen fut. Ez a cím pedig már önmagában gyanúébresztő kell legyen, hiszen semmiben sem utal semmilyen gazdasági portálra, sehogyan sem kapcsolható az elhunyt Fenyő Miklóshoz és természetesen semmi köze az Index hírportálhoz, melynek a felületét klónozza.
A Bors megkereste Fenyő Miklós egykori menedzserét, Környei Attilát, aki maga is találkozott a kegyeletsértő hazugságokat terjesztő cikkel, de mint mondja, ő is és a család is tehetetlen a csalással szemben. „Véletlenül jött szembe velem ez a rettenetes álhír és meg kell hogy mondjam, mélységesen elszomorít és felháborít, hogy ilyesmi megtörténhet. Ugyanakkor nem lep meg, hiszen az elmúlt években számos, ehhez hasonló, csalásra készült álhírrel találkoztam magam is. Hosszan sorolhatnám azokat a zenészeket-színészeket-közéleti szereplőket, akik nevében a mostanihoz nagyon hasonló tartalmakat terjeztettek netes bűnözők. Sajnos, ilyen világot élünk.
Nem tudom, hogyan lehet az ilyen cselekmények után menni és felderíteni az elkövetők személyazonosságát. Annyit biztosan tehetek, hogy felhívom mindenki figyelmét a csalásra.
Fél füllel hallottam, hogy a család is megpróbált utánamenni a csalásnak, de nagyon nehéz helyzetben vannak a hatóságok az ilyen esetek kapcsán” – fogalmazott Fenyő Miklós egykori menedzsere.
