Megszólaltak Fenyő Miklós gyerekei: elárulták, mi várható a legenda halála után

Fenyő Miklós koncertjei az utolsó pillanatig telt házasak voltak, a rock&roll királyának január 31-én bekövetkezett haláláig töretlen volt a népszerűsége. Bár nagyon sok barátja és pályatársa gondolta úgy, hogy emlékkoncertet ad, ezidáig a gyerekei erről hallani sem akartak. Most azonban megtörték a csendet és a Tények Plusz kameráinak szólaltak meg.

A Hungária frontembere, Fenyő Miklós és gyermekei, Fenyő Diána (Dió) és Fenyő Dávid (Dáci) (Forrás: Mediaworks Archívum)

Fenyő Miklós emlékkoncert 2027: gyermekei lesznek a házigazdák

Fenyő Miklós gyermekei tudatosan kerülik a nyilvánosságot, mindenfajta médiaszerepléstől elzárkóznak. Édesapjuk halála óta néhány bejegyzés kivételével most először szólaltak fel nyilvánosan és bejelentették azt, amire már nagyon vártak a rajongók: jövőre érkezik ugyanis a Fenyő Miklós emlékkoncert. A tragikus nap óta több olyan pletyka is napvilágot látott, melyek szerint kollégái emlékkoncertet terveztek a tiszteletére, de ezeket a zenész gyerekei mind megvétózták.

Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogyha zenekarok, előadóművészek az édesapánk dalait játsszák, mert pontosan azért írta ezeket a dalokat, hogy vegyék, vigyék őket. A közönségének írta és ezek akkor maradnak életben, akkor maradnak fent, ha játsszák őket. Ezzel nekünk a világon semmi problémánk nincsen

– mesélte Dió, Fenyő Miklós lánya, aki hozzátette, az, hogy az ikonikus slágereket mások is játsszák nem egyenlő a valódi emlékkoncerttel, hiszen annak az a célja, hogy egy művész hatvan évét ölelje fel.

Úgy érzetük, hogy ennek a celebrálásában talán mi vagyunk leghitelesebbek.

A testvérek tehát maguk rendezik az emlékkoncertet, amihez természetesen az is fontos, hogy az esemény méltó módon legyen megszervezve. Olyan fellépő művészekkel és programmal készülnek majd, amelyre az édesapjuk és áldását adta volna.

Ezt a koncertet mi fogtuk celebrálni, de ha arra vagy kíváncsi, hogy ki hány dalt fog énekelni, ez még kialakulóban van

– árulta el Dáci, Fenyő Miklós fia.

Mindketten mikrofont ragadnak majd hát, ugyanakkor leszögezték, hogy eszük ágában sincs édesapjuk nyomdokaiba lépni vagy édesapjuk dalaival karriert építeni.