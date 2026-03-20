Végleg eldőlt a Fenyő Miklós emlékkoncert sorsa! A Borsnak megszólalt a menedzser

A hazai bulvárvilág egyik legforróbb témája a Fenyő Miklós emlékkoncert körüli botrány, amely rövid időn belül nem először kerül középpontba. Fenyő Miklós gyermekei, Fenyő Dió és Dáci ismét arra kényszerültek, hogy a nyilvánosság előtt megszólaljanak azért, mert édesapjuk nevével fémjelzett emlékkoncertet hirdetnek az ő belegyezésük, egyetértésük nélkül.

Fenyő Miklós emlékére egy nagyszabású koncertet szeretnének gyermekei, Dió és Dáci (Fotó: Mediaworks Archív)

Fenyő Miklós gyerekei újra üzentek

Fenyő Miklós emlékére, tiszteletére szervezendő emlékkoncertre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Dió és Dáci szerdán. Az Arénában december közepére tervezett esemény ugyanis nem kapta meg a család jóváhagyását, ami a közösségi oldalakon is villámgyorsan terjedt. A testvérpár egyértelmű üzenetet küldött a követőknek:

Kedves barátaink, Édesapánk tisztelői, rajongói! Tudomásunkra jutott, hogy ez év december közepén koncertet szerveznek az Arénában, melyen Fenyő Miklós dalait, szerzeményeit fogják előadni. Ez nem az! Ettől az eseménytől mi elhatárolódunk!

A családi álláspont mögött komoly szakmai érvek is állnak. A Borsnak nyilatkozott Környei Attila, Fenyő Miklós egykori menedzsere:

Fenyő Miklós gyerekeinek nyilatkozata az iránymutató, vagyis csak az ő engedélyükkel jöhet létre búcsúkoncert, és ők egy ilyet szeretnének, ami 2027. március 12-én lesz. Ez egy nagy koncert lesz, ennek az engedélyezését ők megadták, hiszen minden nagy koncerthez az ő engedélyük kell. Ez lenne majd Miki 80. születésnapja, így egy ehhez méltó megemlékezést szeretnének.

Fenyő Miklós fiatalon kiemelkedett egyediségével: hatvan év pályafutását kell egy estébe sűríteni (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Hat évtized művészete egy estébe sűrítve

A családi üzenethez csatlakozik a Fenyőgyöngye zenekar és a Fenyő Miklós Produkció teljes stábja is. Gyerekei hangsúlyozták, hogy a nem hivatalos eseményhez semmilyen módon nem kívánnak asszisztálni. Fenyő Dió és Fenyő Dáci a Tények Pluszban is megszólaltak:

Nagyon büszkék vagyunk arra, ha apunk zenéjét, számait játsszák, félreértés ne essék. De azt nem támogatjuk, hogy emlékkoncertet szervezzenek neki. Annak az a feladata, hogy apánk 60 éves művészetét ölelje át. Egy évünk van felkészülni, hogy ez méltó legyen apukánk emlékére az Arénában.

A hivatalos Fenyő Miklós emlékkoncerten természetesen olyan ikonikus előadók lépnek fel, akik szorosan kötődtek a zenészhez és műveihez. Novay Gabi, Dolly, Szikora Robi és Szandi is színpadra állnak, hogy méltó módon idézzék fel a legendás dalokat. Gyermekei szeretnék garantálni, hogy az esemény minden pillanata apjuk stílusát és zenei örökségét tükrözze.