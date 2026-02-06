Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Fenyő Miklós Dollyról: „Ha hallom őt, a könnyeimmel küzdök!”

Hungária
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 09:30
A Hungária sikerei csúcsán, 1983-ban szétesett, gyakorlatilag háromfelé szakadt: megalakult az R-GO, a Dolly Roll, Fenyő pedig szólóban folytatta. Fenyő Miklósnak nagy bánata volt, hogy viszonylag rövid ideig dolgozhatott Dollyval, meg is nevezte könyvében, ennek ki volt az egyik oka.
Mint ismert, az 1967-ben alakult, majd számos tagcserén átesett Hungária 1980-ban robbant be a színes, amerikai, álomszerű jampivilággal, amelyet imádtak a magyarok: iskolai bulikon, házibulikon ment a limbózás, visszatért a twist, mindenki énekelte a Ciao, Marinát, a Micsoda bulit, az Isztambult. Fenyő Miklós viszont megharagudott a zenekarra, amikor nélküle mentek egy négynapos nyugat-berlini miniturnéra. Erre állítólag szerződés volt, Fenyő nem akart menni, de mire az együttes visszatért, mindenkit kirúgott – kivéve Szikora Róbertet, aki már előbb kilépett. Fenyő Miklós könyvében vallott ezekről.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós fiatalon többekkel is összerúgta a port
Fotó: Kallus György

A zenekarvezető utána egy évtizeden át nem beszélt a zenészkollégákkal, volt zenekari tagokkal. A 2025 végén megjelent kétkötetes könyvében (Mélyvíz, csak megúszóknak) elmesélte, hogy Dolly az első pillanatban elvarázsolta, nagyra tartotta, ehhez képest viszonylag rövid ideig voltak egy bandában:

Hamar szétváltunk, ám én valahogy éreztem, hogy ez nem végződhet így. Tudtam, hogy Dolly nem maradhat kicsi. Hiszen nagy volt…

Fenyő Miklós szerint Dollyt befolyásolták

Mint írja a könyvében, Dolly mindet megkapott, ismertséget, csillogást, de volt egy személy a zenekarban, aki folyamatosan duruzsolt neki, és azt próbálta sugallni, hogy többre is alkalmas:

Dollcsikám, neked sokkal többet kellene produkálnod magad, mint amennyit ez a Fenyő hagy neked. Vigyázz, mert a Fenyő el akar vinni ebbe a bluesos, amerikás stílusba! Az nem kell a magyar ízlésnek. Sokkal slágeresebb, olaszos világban kell gondolkodnunk...

Fenyő szerint zenésztársa ilyesmi szöveggel agitálta, és jobban értett Dolly lelkéhez, mint ő, ügyesen átállította. Kékes Zoltán ekkor már egy évtizede zenélt a Hungáriában, Fenyő mellett, és amikor szétesett a zenekar, alapítója és menedzsere lett a Dolly Rollnak.

A Dolly Roll együttes 1983-ban: Fekete Gyula, Zsoldos Gábor, Flipper Öcsi, Dolly, Kékes Zoltán, Novai Gábor
Fotó: Szalay Béla / Fortepan 

Okos fiú volt, tudta, mit csinál. A szorgos áskálódás eredményeként sikerrel meg is szabadította tőlem, és innentől megadta neki azt, ami szerinte jár neki” – írta Fenyő. A Dolly Roll mindazonáltal sikeres formáció volt: Penczi Mária Ilona (Dolly), Kékes Zoltán (Sziszi), Novai Gábor (Nova), Fekete Gyula (Szaxi Maxi), Jeszenszky Béla Tibor (Flipper Öcsi), Zsoldos Gábor (Dedy) gyorsan összerakták az első lemezt, a Vakáció című albumról több sláger került a rádiókba, két hónap platinalemez lett 250 ezres eladási számmal. A sorban második Eldoradoll is nagyot szólt, 50 állomásos országos turné követte.

Fenyő elismerte ezeket, de érezhető iróniával vagy gúnnyal emlegeti, hogy később már olyan dalok születtek, mint a bugyuta Tipi Tapi Dinó vagy a Csintalan palacsinta. „A Poperettekről már nem is beszélek” – tette hozzá fanyarul Fenyő, ezzel egy későbbi lemezre célzott, ahol Dollyék a Hajmási Pétert és a Jaj, cicát énekelték.

Miklós szerint a kockás zakós ösztönös vagánykodásból Kékesék csináltak egy „olcsó gelato-nyalánkságot, mézédes, könnyen csúszó” zenét, amit Rock and Dollnak becéztek. Fenyő a könyvében látja, hogy a közönségnek ez bejött – de csak egy ideig. A nagy találkozót végül, mégis Kékes hozta össze, ő békítette össze Dollyt és Fenyőt, egy évtizedes harag után.

A Fenyő Miklós dalok éppúgy pörögtek, mint a Dolly Roll slágerek

A rock and roll hazai királya azt állította, hogy az 1995-ös nagy békülés után már ne haragudott senkire. Megosztott egy történetet: elment egy Dolly-koncerte, 1800 férőhelyes helyre, de legfeljebb 300 néző volt. „A többi szék üres volt. A szívem tele. Nedves volt a szemem. Csak remélni mertem, hogy nem ez volt a Dolly Slussz” – írta.

A Dolly Roll 1984-ben: volt pár hatalmas slágerük 
Fotó: Urbán Tamás / Fortepan

Fenyőnek érezhetően nagy fájdalom volt, hogy Dolly nem maradt mellette még a 80-as években. „Valahányszor hallom őt, a könnyeimmel küszködöm. Marcsikám, én nem ezt az utat szántam neked annak idején. De hát, kicsentek a kezemből” – tette hozzá az egykori zenekarvezető.

Cikksorozatunk első részéből kiderült, miért kellett hazajönnie hirtelen, egy nap alatt a Fenyő családnak az USA-ból, az 1956-os disszidálást követően. A második részben az énekes-dalszerző viharos házasságáról írtunk, a harmadik cikkben, amely szintén a könyvében leírtakon alapul, az Erdős Péterrel való konfliktusát vettük elő – mint ismert, a popcézár és Fenyő elég rossz kapcsolatban voltak két évtizeden át. Dolly pedig egy újabb jó barátot veszített, Kékes Zoltán 2017-es halála után. 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

