Fenyő Miklós Dollyról: „Ha hallom őt, a könnyeimmel küzdök!”

Mint ismert, az 1967-ben alakult, majd számos tagcserén átesett Hungária 1980-ban robbant be a színes, amerikai, álomszerű jampivilággal, amelyet imádtak a magyarok: iskolai bulikon, házibulikon ment a limbózás, visszatért a twist, mindenki énekelte a Ciao, Marinát, a Micsoda bulit, az Isztambult. Fenyő Miklós viszont megharagudott a zenekarra, amikor nélküle mentek egy négynapos nyugat-berlini miniturnéra. Erre állítólag szerződés volt, Fenyő nem akart menni, de mire az együttes visszatért, mindenkit kirúgott – kivéve Szikora Róbertet, aki már előbb kilépett. Fenyő Miklós könyvében vallott ezekről.

Fenyő Miklós fiatalon többekkel is összerúgta a port

Fotó: Kallus György

A zenekarvezető utána egy évtizeden át nem beszélt a zenészkollégákkal, volt zenekari tagokkal. A 2025 végén megjelent kétkötetes könyvében (Mélyvíz, csak megúszóknak) elmesélte, hogy Dolly az első pillanatban elvarázsolta, nagyra tartotta, ehhez képest viszonylag rövid ideig voltak egy bandában:

Hamar szétváltunk, ám én valahogy éreztem, hogy ez nem végződhet így. Tudtam, hogy Dolly nem maradhat kicsi. Hiszen nagy volt…

Fenyő Miklós szerint Dollyt befolyásolták

Mint írja a könyvében, Dolly mindet megkapott, ismertséget, csillogást, de volt egy személy a zenekarban, aki folyamatosan duruzsolt neki, és azt próbálta sugallni, hogy többre is alkalmas:

Dollcsikám, neked sokkal többet kellene produkálnod magad, mint amennyit ez a Fenyő hagy neked. Vigyázz, mert a Fenyő el akar vinni ebbe a bluesos, amerikás stílusba! Az nem kell a magyar ízlésnek. Sokkal slágeresebb, olaszos világban kell gondolkodnunk...

Fenyő szerint zenésztársa ilyesmi szöveggel agitálta, és jobban értett Dolly lelkéhez, mint ő, ügyesen átállította. Kékes Zoltán ekkor már egy évtizede zenélt a Hungáriában, Fenyő mellett, és amikor szétesett a zenekar, alapítója és menedzsere lett a Dolly Rollnak.

A Dolly Roll együttes 1983-ban: Fekete Gyula, Zsoldos Gábor, Flipper Öcsi, Dolly, Kékes Zoltán, Novai Gábor

Fotó: Szalay Béla / Fortepan

„Okos fiú volt, tudta, mit csinál. A szorgos áskálódás eredményeként sikerrel meg is szabadította tőlem, és innentől megadta neki azt, ami szerinte jár neki” – írta Fenyő. A Dolly Roll mindazonáltal sikeres formáció volt: Penczi Mária Ilona (Dolly), Kékes Zoltán (Sziszi), Novai Gábor (Nova), Fekete Gyula (Szaxi Maxi), Jeszenszky Béla Tibor (Flipper Öcsi), Zsoldos Gábor (Dedy) gyorsan összerakták az első lemezt, a Vakáció című albumról több sláger került a rádiókba, két hónap platinalemez lett 250 ezres eladási számmal. A sorban második Eldoradoll is nagyot szólt, 50 állomásos országos turné követte.