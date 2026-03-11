Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Young G Béci kiakadt Molnár Áron kommentjein: Az agresszivitást ti hoztátok be a köztudatba

baloldal
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 10:37
Young G BéciMolnár Áron noÁr
Molnár Áron mosogatófiúnak nevezte a korábbi valóságshow szereplőt, aki ezt nem hagyta szó nélkül. Young G Béci keményen kritizálta a tiszás véleményvezért, akivel korábban többször találkoztak személyesen.
Bors
A szerző cikkei

A baloldali trollok egyik leghangosabbja lett az évek alatt Molnár Áron, akinek videói folyamatosan az agresszióról és a sértegetésről szólnak. Sokan elengedik a fülük mellett a korábbi színész szavait, ám Young G Béci nem ezt az utat választotta. A volt valóságshow szereplő komolyan beleszállt Áronba, akivel eddig egy csatornánál is dolgoztak.

Young G Béci Molnár Áronnal való személyes ismertsége nem jelenthetett sokat, ha ilyen könnyen kritizálta egy podcast műsorban a rappert.
Young G Béci Molnár Áronnal való személyes ismertsége nem jelenthetett sokat, ha ilyen könnyen kritizálta egy podcast műsorban a rappert (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci mosogatókirályként jelentkezett be

Érdekes, amikor személyesen találkoztunk a NoÁrral, akkor ezeket nem merte a szemembe mondani. Rengeteg közös barátunk van, de soha nem szerettem volna beszólni neked. Miért nem lehet elfogadni, hogy én mást képviselek és te is mást képviselsz?

– tette fel jogosan a kérdést a rapper.

Ezután más fokozatba kapcsolt Béci, mivel Áron magánéletébe is beletúrt, cserébe a sok indokolatlan, negatív mondatért. „Hála Isten, van feleségem és gyerekem. Úgy tudom, neked nincs gyereked se, ugye? Meg azt hiszem el is hagytak? Lehet, hogy nem bírták ezt a sok videót már” - jegyezte meg Young G Béci. Itt azonban még nem állt le a rapper és NoÁr botrányos videóit is kikezdte.

Neked nincs családod, így biztos annyira ráértek, hogy tiszás videókat csináljatok. Biztos nem kapsz érte egy forintot sem. Biztos, hogy a kocsidért sem fizettek, az ingyen pulcsijaidért sem, és még támogatást kérsz? Az emberek pénzt adjanak neked, mert mást pártolsz? Ez rosszabb, mint a TikTok-kéregetők. Azért ennyire lesüllyedni gyerekek...

– emelte ki a rapper.

20220530 RÁCZ BÉLA _ VV BÉCI _ YOUNG G 4O9A9566 KUNOS
Young G Béci családját is megemlítette, mivel elmondása szerint Áron videói mindenkit kikészítenek (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci kiakadt NoÁr képmutatásán

Mindig arról beszéltek, hogy elfogadás, meg liberalizmus, de ti egyfolytában csak oltotok mindenkit. Az agresszivitást ti hoztátok be a köztudatba. Miattatok van felháborodva mindenki és lőnek rá emberekre, ha kopogtatnak. Fogadd már el, hogy más oldalon állunk!

– fakadt ki a rapper.

Béci rávilágított a baloldali véleményvezérek azon oldalára, amiről nem szívesen beszélnek. „Azon miért nem akadtok ki, amikor a gyerekemet meg akarják erőszakolni vagy a feleségemet meg akarják verni? Ha már ennyire nagy vezetők vagytok, akkor miért nem szóltok, hogy ez nincs rendben?” - kérdezte fel Molnár Áront és baloldali barátait Young G Béci.

@younggbeci A hazafi mosogatókirály 😎 #noár #jobboldal #családapa #tisztelet #béke ♬ original sound - Young G Béci 26

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu