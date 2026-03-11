Young G Béci kiakadt Molnár Áron kommentjein: Az agresszivitást ti hoztátok be a köztudatba

A baloldali trollok egyik leghangosabbja lett az évek alatt Molnár Áron, akinek videói folyamatosan az agresszióról és a sértegetésről szólnak. Sokan elengedik a fülük mellett a korábbi színész szavait, ám Young G Béci nem ezt az utat választotta. A volt valóságshow szereplő komolyan beleszállt Áronba, akivel eddig egy csatornánál is dolgoztak.

Young G Béci Molnár Áronnal való személyes ismertsége nem jelenthetett sokat, ha ilyen könnyen kritizálta egy podcast műsorban a rappert (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci mosogatókirályként jelentkezett be

Érdekes, amikor személyesen találkoztunk a NoÁrral, akkor ezeket nem merte a szemembe mondani. Rengeteg közös barátunk van, de soha nem szerettem volna beszólni neked. Miért nem lehet elfogadni, hogy én mást képviselek és te is mást képviselsz?

– tette fel jogosan a kérdést a rapper.

Ezután más fokozatba kapcsolt Béci, mivel Áron magánéletébe is beletúrt, cserébe a sok indokolatlan, negatív mondatért. „Hála Isten, van feleségem és gyerekem. Úgy tudom, neked nincs gyereked se, ugye? Meg azt hiszem el is hagytak? Lehet, hogy nem bírták ezt a sok videót már” - jegyezte meg Young G Béci. Itt azonban még nem állt le a rapper és NoÁr botrányos videóit is kikezdte.

Neked nincs családod, így biztos annyira ráértek, hogy tiszás videókat csináljatok. Biztos nem kapsz érte egy forintot sem. Biztos, hogy a kocsidért sem fizettek, az ingyen pulcsijaidért sem, és még támogatást kérsz? Az emberek pénzt adjanak neked, mert mást pártolsz? Ez rosszabb, mint a TikTok-kéregetők. Azért ennyire lesüllyedni gyerekek...

– emelte ki a rapper.

Young G Béci családját is megemlítette, mivel elmondása szerint Áron videói mindenkit kikészítenek (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci kiakadt NoÁr képmutatásán

Mindig arról beszéltek, hogy elfogadás, meg liberalizmus, de ti egyfolytában csak oltotok mindenkit. Az agresszivitást ti hoztátok be a köztudatba. Miattatok van felháborodva mindenki és lőnek rá emberekre, ha kopogtatnak. Fogadd már el, hogy más oldalon állunk!

– fakadt ki a rapper.

Béci rávilágított a baloldali véleményvezérek azon oldalára, amiről nem szívesen beszélnek. „Azon miért nem akadtok ki, amikor a gyerekemet meg akarják erőszakolni vagy a feleségemet meg akarják verni? Ha már ennyire nagy vezetők vagytok, akkor miért nem szóltok, hogy ez nincs rendben?” - kérdezte fel Molnár Áront és baloldali barátait Young G Béci.