"Nem tudom, hogy mi lesz vele ezután" - féltik az autóbalesetben elhunyt Borsos Barna édesapját

Mint arról a Bors is írt, péntek (március 6.) óta gyászolja a sportvilág a tragikus balesetben elhunyt jégkorongozót, Borsos Barnát. Ismeretes, aznap éjjel a 20 éves hokis éppen az M3-as autópálya zuglói szakaszán autózott ritka és különleges Mitsubishi Lancer Evo-jával, mellette édesapja, Sándor utazott. A fiatal azonban a bevezetőszakaszon elvesztette uralmát a kocsi felett, ami a zajvédő falnak csapódott. Borsos Barna azonnal meghalt, míg édesapját súlyos állapotban vitték kórházba.

Borsos Barna megemlékezésére rengetegen elmentek, hatalmas tömeg gyújtott érte gyertyát Fotó: MG / Bors

Féltik Borsos Barna édesapját

Barna halála szinte letaglózta a jégkorongsportot, az Újpest fiatal, U21-es tehetségét azóta is százak gyászolják. Emlékére hétfőn este egy szívszaggató megemlékezést is tartottak az Újpesti Jégkorong Akadémia előtt, ahová több tucatnyi ember ellátogatott, végül pedig már egy hatalmas tömeg tolongott a Barna emlékére felállított búcsúztatóhely előtt. A gyászoló tömeg néma csendben gyújtott gyertyákat a sportoló hokimezes fotója előtt, az ismerősök, barátok és csapattársak egymás vállán sírtak a megemlékezés alatt.

Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan is történt a baleset, ahogyan azt sem, hogy milyen állapotban van Barna édesapja.

Információk szerint a férfit aznap súlyos medence, mellkas és koponyasérülésekkel vitték kórházba, lapunk úgy értesült, hogy azonnal sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta, állapota pedig azóta is stabil, de súlyos.

Azt sem tudni biztosan, hogy a férfi felébredt-e már és ha igen, értesült-e imádott fia haláláról:

Nem tudjuk, hogy felébredt-e, mert az utolsó, amit hallottam róla az, hogy megműtötték és az intenzív osztályon fekszik. És ha fel is kelt, egyáltalán megmondták-e neki, hogy a fia nincsen többé

- mondta lapunknak egy, a jégkorongost ismerő férfi. Apa és fia világ életében közel állt egymáshoz, gyakran töltötték együtt az időt, Sándor pedig fia minden mérkőzésén ott volt, és teljes szívvel drukkolt fiának, miközben ő maga is hokizott az egyik újpesti csapatban. Úgy tudjuk, hogy Barnának egy lánytestvére van, sokan reménykednek, hogy ő képes lesz tartani a lelket édesapjában.

Nem tudom, mi lesz vele ezután, nagyon sokan féltik őt. Imádta a fiát, a gyerekei az élete

- mondta az ismerős.