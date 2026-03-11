Magyar hősnők nyomában: te mennyire emlékszel az ikonikus karakterekre? Kvíz

Legyen szó mesehősről, egy történelmi film főszereplőjéről vagy egy sorozat főhősnőjéről, az erős, céltudatos hölgyek karaktere mindig magával ragadja a figyelmet. A magyar popkultúrában is számos női alak létezik, aki valamilyen nagy tettet vitt végbe, és közbenjárására az események pozitív fordulatot vettek. Ezekre a magyar hősnőkre emlékezik meg rendhagyó kvízében a Fanny magazin, amelynek tesztjét alább is kitölthetik azok, akik hisznek a női erőben – és akik megbolondulnak a gyengébbik nemet képviselő, mégis karakteres szereplőkért a magyar filmvilágból.

Kvízünkből megtudhatod, mennyire ismered a magyar hősnők, mint például Szaffi, történeteit.

Fotó: archív

Kvíz a magyar hősnőkről: te emlékszel a részletekre?

Ki ne emlékezne a nyomozói babérokra törő Lindára, a gyönyörű hajadonná serdülő Szaffi mesés történeteire, vagy Vágási Jutka szarkazmusára a Szomszédok című ikonikus sorozatból? A magyar rajzfilm-, film- és sorozatkultúrában évtizedek óta központi szerepet kapnak a hölgyek, nem véletlenül. Erejük és kitartásuk sokkal nagyobb annál, mint amekkorának azt a környezetük véli, ezt pedig rendre be is bizonyítják. Lássuk, te mennyit tudsz róluk! Töltsd ki magyar hősnőkről készült kvízünket most!