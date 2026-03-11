Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kvízben szereplő kép Ivancsics Ilonáról és Kulka Jánosról

Magyar hősnők nyomában: te mennyire emlékszel az ikonikus karakterekre? Kvíz

szórakoztató kvíz
hősnőmesehősnőkvíz
Régi kedvenc történeteinkben olyan emlékezetes hősnőkkel találkozhattunk, akik bátorsága és kitartása számunkra is példaértékű volt. Te fel tudod idézni ikonikus alakjukat? Teszteld kvízünkben!
Legyen szó mesehősről, egy történelmi film főszereplőjéről vagy egy sorozat főhősnőjéről, az erős, céltudatos hölgyek karaktere mindig magával ragadja a figyelmet. A magyar popkultúrában is számos női alak létezik, aki valamilyen nagy tettet vitt végbe, és közbenjárására az események pozitív fordulatot vettek. Ezekre a magyar hősnőkre emlékezik meg rendhagyó kvízében a Fanny magazin, amelynek tesztjét alább is kitölthetik azok, akik hisznek a női erőben – és akik megbolondulnak a gyengébbik nemet képviselő, mégis karakteres szereplőkért a magyar filmvilágból.

Szaffi, a kvízben szereplő hősnők egyike
Kvízünkből megtudhatod, mennyire ismered a magyar hősnők, mint például Szaffi, történeteit.
Fotó: archív

Kvíz a magyar hősnőkről: te emlékszel a részletekre?

Ki ne emlékezne a nyomozói babérokra törő Lindára, a gyönyörű hajadonná serdülő Szaffi mesés történeteire, vagy Vágási Jutka szarkazmusára a Szomszédok című ikonikus sorozatból? A magyar rajzfilm-, film- és sorozatkultúrában évtizedek óta központi szerepet kapnak a hölgyek, nem véletlenül. Erejük és kitartásuk sokkal nagyobb annál, mint amekkorának azt a környezetük véli, ezt pedig rendre be is bizonyítják. Lássuk, te mennyit tudsz róluk! Töltsd ki magyar hősnőkről készült kvízünket most!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 6
Hogyan közlekedett Linda?

