A Nagy Duett: Párka kitálalt Fekete Pákóról!

kritika
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 17:55
párjaA Nagy Duett 2026Fekete Pákó
Múlt vasárnap veszélyzónába került a show-műsor népszerű párosa, a zsűri mentette meg őket. Komonyi Zsuzsi szerint túl nehéz volt Pákónak a magyar rap, ezért is örült, hogy most egy szép szerelmes Demjén dalt kell előadniuk A Nagy Duett színpadán.
A TV2 sikerműsorának első adásában elvitte a show-t Komonyi Zsuzsi és sztárpárja, a második adásban viszont csak a zsűrinek köszönhetően jutottak tovább. Most egy Demjén slágerrel igyekszik majd felforrósítani A Nagy Duett stúdiójában a hangulatot Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, akik egész héten kőkeményen próbáltak.

A Nagy Duett színpadán Pákó még egy szülést is levezetett.
A Nagy Duett 2026 szereplői közül Pákó és Komonyi Zsuzsi párosa nagyon szórakoztató (Fotó: Bors)

A Nagy Duett: Komonyi Zsuzsi megvédi Pákót

A múlt héten Stohl András úgy látta, hogy a nigériai származású celeb nem készült eleget a produkciójukra, ezért nem tudták párjával megismételni az első adás hatalmas sikerét. A Nagy Duett színpadán akkor a Szerelemdoktor című UFO slágert adták elő, ami Pákónak feladta a leckét.

„Balul sikerült, nagyon rossz volt ott állni a veszélyzónában” – mondta Komonyi Zsuzsi a Borsnak. 

Szerintem ügyesen megbirkózott a rappel is, rengeteget dolgoztunk rajta, sajnálom, hogy ezt a zsűri másképp látta. Mert Pákó tényleg végletekig alázatos, mindent beleadott, de ez a gyors rap szöveg még a magyar anyanyelvűeknek is nehéz lett volna. Nagyra becsültem a partneremben, hogy megtanulta, igyekezett, nem hőkölt vissza, beleadott apait-anyait, bármi lesz. Én azt is láttam, hogy ütemben maradt, persze volt, ahol ellalázta, nem tudta a szót, a zsűrinek nem így jött le, a közönség viszont szerette a kommentek alapján. Örültünk, hogy végül az ítészek nekünk adtak bizalmat, bennünket mentettek meg a veszélyzónából.

A párost nagyon megérintette a múlt heti veszélyzóna, ezért ha lehet, most dupla erővel dolgoznak. 

„Én imádom az összes Demjén Ferenc dalt, mindegy volt, melyiket kapjuk. De tovább fűzzük a szerelmi szálat, az Aladin dal és a Szerelemdoktor után Szerelemvonat jön, aminek Pákó nagyon örült, mert az éneklés ízére rákapott az első dalunkban, de a múlt heti rap túl gyors volt neki, aki ugye a magyart is töri, ezért azt kívánta, hogy megint énekelnie kelljen – és bejött. A Demjén slágert nagyon szépen megtanulta, a szöveget is, a dallamot is, szépen mondja a szavakat, bízom benne, hogy most nem lesz gond és simán megyünk tovább!” 

