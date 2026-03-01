A Nagy Duett: Párka kitálalt Fekete Pákóról!

A TV2 sikerműsorának első adásában elvitte a show-t Komonyi Zsuzsi és sztárpárja, a második adásban viszont csak a zsűrinek köszönhetően jutottak tovább. Most egy Demjén slágerrel igyekszik majd felforrósítani A Nagy Duett stúdiójában a hangulatot Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, akik egész héten kőkeményen próbáltak.
A múlt héten Stohl András úgy látta, hogy a nigériai származású celeb nem készült eleget a produkciójukra, ezért nem tudták párjával megismételni az első adás hatalmas sikerét. A Nagy Duett színpadán akkor a Szerelemdoktor című UFO slágert adták elő, ami Pákónak feladta a leckét.
„Balul sikerült, nagyon rossz volt ott állni a veszélyzónában” – mondta Komonyi Zsuzsi a Borsnak.
Szerintem ügyesen megbirkózott a rappel is, rengeteget dolgoztunk rajta, sajnálom, hogy ezt a zsűri másképp látta. Mert Pákó tényleg végletekig alázatos, mindent beleadott, de ez a gyors rap szöveg még a magyar anyanyelvűeknek is nehéz lett volna. Nagyra becsültem a partneremben, hogy megtanulta, igyekezett, nem hőkölt vissza, beleadott apait-anyait, bármi lesz. Én azt is láttam, hogy ütemben maradt, persze volt, ahol ellalázta, nem tudta a szót, a zsűrinek nem így jött le, a közönség viszont szerette a kommentek alapján. Örültünk, hogy végül az ítészek nekünk adtak bizalmat, bennünket mentettek meg a veszélyzónából.
A párost nagyon megérintette a múlt heti veszélyzóna, ezért ha lehet, most dupla erővel dolgoznak.
„Én imádom az összes Demjén Ferenc dalt, mindegy volt, melyiket kapjuk. De tovább fűzzük a szerelmi szálat, az Aladin dal és a Szerelemdoktor után Szerelemvonat jön, aminek Pákó nagyon örült, mert az éneklés ízére rákapott az első dalunkban, de a múlt heti rap túl gyors volt neki, aki ugye a magyart is töri, ezért azt kívánta, hogy megint énekelnie kelljen – és bejött. A Demjén slágert nagyon szépen megtanulta, a szöveget is, a dallamot is, szépen mondja a szavakat, bízom benne, hogy most nem lesz gond és simán megyünk tovább!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.