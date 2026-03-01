A Nagy Duett: Párka kitálalt Fekete Pákóról!

A TV2 sikerműsorának első adásában elvitte a show-t Komonyi Zsuzsi és sztárpárja, a második adásban viszont csak a zsűrinek köszönhetően jutottak tovább. Most egy Demjén slágerrel igyekszik majd felforrósítani A Nagy Duett stúdiójában a hangulatot Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, akik egész héten kőkeményen próbáltak.

A Nagy Duett 2026 szereplői közül Pákó és Komonyi Zsuzsi párosa nagyon szórakoztató (Fotó: Bors)

A Nagy Duett: Komonyi Zsuzsi megvédi Pákót

A múlt héten Stohl András úgy látta, hogy a nigériai származású celeb nem készült eleget a produkciójukra, ezért nem tudták párjával megismételni az első adás hatalmas sikerét. A Nagy Duett színpadán akkor a Szerelemdoktor című UFO slágert adták elő, ami Pákónak feladta a leckét.

„Balul sikerült, nagyon rossz volt ott állni a veszélyzónában” – mondta Komonyi Zsuzsi a Borsnak.

Szerintem ügyesen megbirkózott a rappel is, rengeteget dolgoztunk rajta, sajnálom, hogy ezt a zsűri másképp látta. Mert Pákó tényleg végletekig alázatos, mindent beleadott, de ez a gyors rap szöveg még a magyar anyanyelvűeknek is nehéz lett volna. Nagyra becsültem a partneremben, hogy megtanulta, igyekezett, nem hőkölt vissza, beleadott apait-anyait, bármi lesz. Én azt is láttam, hogy ütemben maradt, persze volt, ahol ellalázta, nem tudta a szót, a zsűrinek nem így jött le, a közönség viszont szerette a kommentek alapján. Örültünk, hogy végül az ítészek nekünk adtak bizalmat, bennünket mentettek meg a veszélyzónából.

A párost nagyon megérintette a múlt heti veszélyzóna, ezért ha lehet, most dupla erővel dolgoznak.

„Én imádom az összes Demjén Ferenc dalt, mindegy volt, melyiket kapjuk. De tovább fűzzük a szerelmi szálat, az Aladin dal és a Szerelemdoktor után Szerelemvonat jön, aminek Pákó nagyon örült, mert az éneklés ízére rákapott az első dalunkban, de a múlt heti rap túl gyors volt neki, aki ugye a magyart is töri, ezért azt kívánta, hogy megint énekelnie kelljen – és bejött. A Demjén slágert nagyon szépen megtanulta, a szöveget is, a dallamot is, szépen mondja a szavakat, bízom benne, hogy most nem lesz gond és simán megyünk tovább!”