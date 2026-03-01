Fekete Pákó vonatnak öltözve robbant be: "Lehet, hogy megnyeritek A Nagy Duettet!"

Az előző adásban a veszélyzónából hozta vissza a zsűri Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi kettősét A Nagy Duettben.

A Nagy Duett: Fekete Pákó egyszerre volt énekes és díszlet Fotó: MATE KRISZTIAN

Kétségtelen, hogy Pákóék A Nagy Duett 2026-os évadának legextrémebb figurái. Fekete Pákónak láthatóan nagyon bejön, hogy kockákba öltözik, volt már repülő szőnyeg, vagy valami hasonló, most pedig egyszerre bújt a masiniszta és a mozdony szerepébe, miközben előadta a Szerelemvonat című klasszikust. "Pákó-expressz" - jegyezte meg rögtön Liptai Claudia.

Nem tudom, akarok-e olyan világban élni, ahol Pákó jól tudja a szövegeket

- nyitotta az értékelést Kasza Tibi, hozzátéve: sok mindent megmagyaráz a vonatok késésével kapcsolatban a látott produkció.

Jó volt, amit láttam - és furcsa is

- magyarázta Horváth Tomi.

"Nem gondoltam, hogy ezt fogom mondani, de lehet, hogy megnyeritek A Nagy Duettet" - mondta nevetve Lékai-Kiss Ramóna, aki el is kérte Pákó fotóját, hogy majd azzal ijeszt rá a férjére otthon.

Fekete Pákóék végül 40 pontot kaptak. Lehet, hogy tényleg egyenes útjuk lesz a döntőig?

Ilyen félelmetesen jók voltak Fekete Pákóék A Nagy Duett színpadán: