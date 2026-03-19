Orbán Olivér: „A sírás kerülgetett, azt hittem sosem jutok haza” – Az iráni háborúból menekült haza az Exatlon sztárja

A wakeboard Európa és Világbajnok sportoló egy kilátó tetején nézte végig, ahogy Dubajt rakéták hada támadja. Az Exatlon versenyzője barátaival a sivatagba menekült a háború elől, ahol egy sátorban húzta meg magát, remélve, hogy minél hamarabb hazajuthat. Orbán Olivér megdöbbentő élményeiről számolt be, melyek egy életre beleégtek az emlékezetébe.

Az Exatlon szereplője az iráni támadás alatt tartózkodott Dubajban (Fotó: Facebook/Orbán Olivér)

Orbán Olivér barátaival utazott az Arab Emirátusokba, ahol 100 méterre tőlük egy rakéta csapódott be egy luxusszállodába.

Csattanás, robbanás és hatalmas füst. Azt vettük észre, hogy mindenki elkezdett sprintelni. Ez volt az a pont, ahol éreztük, hogy ez nem játék és ekkor éreztem először, hogy itt nem biztonságos. Bepánikoltunk

– mesélte a sportoló a Ki vagy te valójában podcastműsorban.

„200 rakétát és 800 drónt küldtek Dubaj felé. Nem volt jó érzés, hogy a fejem felett röpködtek a rakéták” – Olivér és barátai pár perccel a rakétatámadás előtt, még a hotel előtt sétáltak.

Az iráni támadások után Dubajban légtérzárt rendeltek el, így sok más magyar állampolgárral együtt Orbán Olivér is a Közel-Keleten ragadt.

„Elkezdődtek a rakétatámadások, légtérzárt rendeltek el és nem tudtunk hazajutni. Négy nap helyett nyolcat töltöttünk kint.”

A sportoló és barátai egy sátorban húzták meg magukat a sivatag közepén (Fotó: TikTok/Orbán Olivér)

Barátaival a sivatagba menekült a támadások miatt

A wakeboard világbajnok és barátai a sivatagba menekültek a támadások elől, ahol egy sátorban húzták meg magukat.

Ott voltunk a sivatagban, 3 órára Dubajtól, ahol már ránk esteledett. Muszáj volt megállnunk, ezért egy kempingben foglaltunk szállást. Matracon aludtunk öten egy kempingben

– mesélte a sportoló, majd hozzátette, hogy a sivatagig órákon keresztül gyalogoltak.

A hazaút azonban ezután csak még nehezebb lett. Az Exatlon sztárja 4 országon kelt át, hogy végül hazajusson Magyarországra, az út pedig közel 1 millió forintjába került.

Folyamatos bizonytalanságban voltunk és csak meneteltünk. 3 óra alatt jutottunk át a határon, hatalmas sorok voltak. Az egyik barátunk nem tudott velünk átjönni, mert az autója nem a saját nevén volt, ezért azt nem engedték át. Ezután még nehezebb lett a dolog, mert fuvart kellett szereznünk

– ekkor nem volt választási lehetőségük, taxival kellett tovább utazniuk, ami 200 ezer forintba került.