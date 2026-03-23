Szívszorító: ezért mondott igent az Exatlonra a Bajnokok versenyzője

Négy év kihagyás után ma este visszatér a TV2 legendás sport-realityje. Többek között az Exatlon Hungary 2026 évadában pályájára lép Jakabos Zsuzsanna ötszörös olimpikon úszó, Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok paraatléta, Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes úszó és Bacskai Balázs ökölvívó olimpikon. Utóbbi lapunknak elárulta, teljesen újfajta kihívás lesz számára a műsor.
Nem kell tovább várni a rajongóknak, ma este Palik László végre újra megfújja a sípját és elkezdődik a Bajnokok és Kihívók örökös harca. Az Exatlon Hungary 2026 versenyzői közt van Bacskai Balázs ökölvívó olimpikon is.
"Már régebben is volt róla szó, hogy mehetnék az Exatlonba, de eddig nem sikerült bevállalnom a műsort" – mondta a Borsnak a 2024-ben visszavonult sportoló.
"Azt gondolom most, igaz lehet megkésve, jó lesz kipróbálni magamat másban, hiszen az ökölvívó karrierem véget ért. Így most kellőképpen tudok majd erre koncentrálni, ez egy teljesen újfajta kihívás az életemben, nagyon várom, hogy elkezdődjön a harc a pályákon. Kíváncsi vagyok, mennyire leszek ügyes az akadálypályákon, vagy az ügyességi feladatokban, meglátjuk, mire jutok. Amennyire tudtam, néztem az előző évadokat, évről évre egyre nehezebbek a pályák, egyre összetettebbek, biztos a miénk sem lesz sokkal könnyebb, sőt!"
Az olimpikont arról is kérdeztük, mit szól a Bajnokok és Kihívók névsorához.
„A csapattársaimnak nagyon örültem, szerintem jó csapategységet fogunk alkotni, segíteni fogjuk tudni egymást. A csapatban egyébként én leszek az öregember, szerintem majdnem mindenkinél idősebb vagyok. Talán a Kihívóknál lehet van egy idősebb srác, vele az apó névért még megverekedhetünk. De azt gondolom az, hogy az embernek több születésnapja volt már, attól még egy ilyen versenyben is próbálkozhat. Az ellenfél csapatáról egyébként nem gondolok semmit, mert nekünk az a feladatunk, hogy lehetőleg győzzük le őket sportszerűen."
A Bajnokok csapatát erősíti Jakabos Zsuzsanna ötszörös olimpikon, huszonhatszoros Európa-bajnoki érmes, sokszoros magyar bajnok úszó! De Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta is küzdeni fog. Csak úgy, mint Halász Jázmin karate junior világbajnok, kilencszeres Európa bajnok. Piros mezt húz Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa győztes, kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok golfozó; valamint Karvalics Eszter INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő is.
A férfiak csapatában Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa bajnoki érmes, ifjúsági olimpia bajnok úszó lép pályára. Csak úgy, mint Lencse László kétszeres magyar bajnok labdarúgó. De piros mezt húz Bacskai Balázs junior világbajnok, felnőtt Európa bajnok, olimpikon, IBO interkontinentális bajnok és WBO Európa-bajnok ökölvívó is. Dominikára utazik Filutás Viktor harmincegyszeres magyar bajnok, Európa-bajnok kerékpározó is. Végül, de nem utolsósorban pedig Valkusz Máté többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező.
A Kihívók csapata is nagyon elszánt. A Bajnokokkal szembeszáll Csóri Dorka pilates edző; Komsa Nikolett kézilabda edző; Sótonyi Boróka dietetikus, tartalomgyártó, modell; Szabó Anikó koreográfus, táncművész; Szabó Réka óvodapedagógus; Hadobás Olivér sportmarketing szakember; Horváth Roland sportelemző; Koplányi Gábor projekt koordinátor; Máté Balázs hegesztő, és Nagy Benedek tartalomgyártó.
