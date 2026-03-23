Szívszorító: ezért mondott igent az Exatlonra a Bajnokok versenyzője

Négy év kihagyás után ma este visszatér a TV2 legendás sport-realityje. Többek között az Exatlon Hungary 2026 évadában pályájára lép Jakabos Zsuzsanna ötszörös olimpikon úszó, Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok paraatléta, Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes úszó és Bacskai Balázs ökölvívó olimpikon. Utóbbi lapunknak elárulta, teljesen újfajta kihívás lesz számára a műsor.

Exatlon Hungary 2026 Bajnokai közül Bacskai Balázs (középen fent) már visszavonult az élsporttól (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Az Exatlon Bajnoka visszavonult az ökölvívás világából

Március 23-án, vagyis ma indul a sport reality új évada

A Bajnokok között több olimpikon is szerepel

Bacskai Balázs ökölvívó már befejezte az élsportot, számára az Exatlon új kihívás

Exatlon Hungary: Bacskai Balázs alig várja a kezdést

Nem kell tovább várni a rajongóknak, ma este Palik László végre újra megfújja a sípját és elkezdődik a Bajnokok és Kihívók örökös harca. Az Exatlon Hungary 2026 versenyzői közt van Bacskai Balázs ökölvívó olimpikon is.

"Már régebben is volt róla szó, hogy mehetnék az Exatlonba, de eddig nem sikerült bevállalnom a műsort" – mondta a Borsnak a 2024-ben visszavonult sportoló.

"Azt gondolom most, igaz lehet megkésve, jó lesz kipróbálni magamat másban, hiszen az ökölvívó karrierem véget ért. Így most kellőképpen tudok majd erre koncentrálni, ez egy teljesen újfajta kihívás az életemben, nagyon várom, hogy elkezdődjön a harc a pályákon. Kíváncsi vagyok, mennyire leszek ügyes az akadálypályákon, vagy az ügyességi feladatokban, meglátjuk, mire jutok. Amennyire tudtam, néztem az előző évadokat, évről évre egyre nehezebbek a pályák, egyre összetettebbek, biztos a miénk sem lesz sokkal könnyebb, sőt!"

Az olimpikont arról is kérdeztük, mit szól a Bajnokok és Kihívók névsorához.

„A csapattársaimnak nagyon örültem, szerintem jó csapategységet fogunk alkotni, segíteni fogjuk tudni egymást. A csapatban egyébként én leszek az öregember, szerintem majdnem mindenkinél idősebb vagyok. Talán a Kihívóknál lehet van egy idősebb srác, vele az apó névért még megverekedhetünk. De azt gondolom az, hogy az embernek több születésnapja volt már, attól még egy ilyen versenyben is próbálkozhat. Az ellenfél csapatáról egyébként nem gondolok semmit, mert nekünk az a feladatunk, hogy lehetőleg győzzük le őket sportszerűen."