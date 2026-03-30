Erdei Zsolt őszintén vallott: "5 embernek a megélhetését kell biztosítanom, nem egyszerű feladat!"

Erdei Zsolt - vagy ahogy az ország ismeri, Madár - neve már régen összeforrott a győzelemmel és a küzdeni akarással, de egy ideje egy egészen másfajta ringbe lépett: az apaság és a családfenntartás kihívásaival néz szembe. Az egykori bajnok kendőzetlen őszinteséggel vallott a Borsnak a hétköznapok súrlódásairól, a gyereknevelés nehézségeiről és arról a belső vívódásról, amit minden dolgozó szülő jól ismer. Megtudhatjuk, mi az a pont, ahol nála is betelik a pohár, és hogyan válik a kőkemény öklözőből esténként érzelmes édesapa.
A népszerű sportoló rájött, hogy az idő a legnagyobb ellenség, és neki a gyerekei mellett van a helye. Madár elhatározta, hogy sokkal nagyobb szerepet vállal családja életében, különösen a legkisebbek miatt, akiknek most van a legnagyobb szükségük az atyai támogatásra. Bár a munka és a megélhetés biztosítása kőkemény feladat, számára ma már minden trófeánál többet ér a gyerekei mosolya. A mindennapok logisztikája azonban nem egyszerű, de Zsolt mindent megtesz, hogy ott legyen, ahol számítanak rá.
Amikor lehet, akkor itthon vagyok. Esténként már fél 6-tól, hogy együtt lehessek a gyerekekkel, és persze a hétvégén is együtt vagyunk. Holnap például, így hogy van egy kis szabadidőm, egy futóversenyre viszem a gyerekeket, végre el tudom kísérni őket. Azért hétvégén együtt szoktunk többnyire lenni, ha nincsen éppen verseny. Hétköznap pedig esténként vagyok velük együtt, altatásig, ilyenkor nyilván én vagyok az esti mese felelőse, és akkor még olvasok nekik az ágyban, előtte persze megvacsoráztatom őket
– mesélte lelkesen rutinjáról a bokszoló legenda.
Sokan csak a csillogást látják, de a színfalak mögött kőkemény felelősségvállalás zajlik. Zsolt nem titkolja, hogy a modern apaszerep mellett az anyagi biztonság megteremtése is hatalmas nyomást helyez rá. Nem csak egy apa, hanem egy motor, amely az egész családot hajtja előre.
Nem megpróbálom, hanem ki is veszem a részem ebből az egész gyereknevelési hercehurcából. Úgyhogy amit tudok, odateszek, de azt is látni kell, hogy nyilván én vagyok a családfenntartó, 5 embernek a megélhetését kell biztosítanom, ami nem egy egyszerű feladat
– vallotta be őszintén a Borsnak Madár.
Madár bevallotta, hogy az ő otthonukban is vannak súrlódások. A feszültség néha tapintható, de szerinte ez teljesen természetes egy olyan háztartásban, ahol ennyi ember energiája találkozik. A rendszeres távollét, azonban csak tovább nehezíti az ilyen helyzeteket.
Néha megmondom őszintén, hogy vannak nehézségek, de hát kinek nincsenek nehézségek az életében. A családot, meg a biztonságot is ápolni, egy nagyon nehéz feladat. Jól összehangolt verzióban működik csak, ez nem mindig sikerül... Van, amikor mondjuk el kell utaznom, mint most is nemrég, és akkor ez egy egy hetes verseny mondjuk, de lehet olyan is, hogy külföldre kell mennem, az azért megvisel engem is. Amióta megvannak a kicsi gyerekeim, nem nagyon szoktam elmenni itthonról négy-öt napnál tovább. Azt is csak ritkán
– zárta szavait a bajnok.
Úgy tűnik, Erdei Zsolt: a legfontosabb meccseket nem a ringben, hanem a nappaliban, az esti mese mellett éli meg. Bár a viták elkerülhetetlenek, az őszinteség és a jelenlét lehet a kulcs a hosszú távú boldogsághoz.
