Erdei Zsolt őszintén vallott: "5 embernek a megélhetését kell biztosítanom, nem egyszerű feladat!"

Erdei Zsolt - vagy ahogy az ország ismeri, Madár - neve már régen összeforrott a győzelemmel és a küzdeni akarással, de egy ideje egy egészen másfajta ringbe lépett: az apaság és a családfenntartás kihívásaival néz szembe. Az egykori bajnok kendőzetlen őszinteséggel vallott a Borsnak a hétköznapok súrlódásairól, a gyereknevelés nehézségeiről és arról a belső vívódásról, amit minden dolgozó szülő jól ismer. Megtudhatjuk, mi az a pont, ahol nála is betelik a pohár, és hogyan válik a kőkemény öklözőből esténként érzelmes édesapa.

Erdei Zsolt meccsekre is jár, de a legfontosabb a család a bokszlegendának (Fotó: Erdei Zsolt Instagram)

Erdei Zsolt gyerekei a legfontosabbak odahaza

A népszerű sportoló rájött, hogy az idő a legnagyobb ellenség, és neki a gyerekei mellett van a helye. Madár elhatározta, hogy sokkal nagyobb szerepet vállal családja életében, különösen a legkisebbek miatt, akiknek most van a legnagyobb szükségük az atyai támogatásra. Bár a munka és a megélhetés biztosítása kőkemény feladat, számára ma már minden trófeánál többet ér a gyerekei mosolya. A mindennapok logisztikája azonban nem egyszerű, de Zsolt mindent megtesz, hogy ott legyen, ahol számítanak rá.

Amikor lehet, akkor itthon vagyok. Esténként már fél 6-tól, hogy együtt lehessek a gyerekekkel, és persze a hétvégén is együtt vagyunk. Holnap például, így hogy van egy kis szabadidőm, egy futóversenyre viszem a gyerekeket, végre el tudom kísérni őket. Azért hétvégén együtt szoktunk többnyire lenni, ha nincsen éppen verseny. Hétköznap pedig esténként vagyok velük együtt, altatásig, ilyenkor nyilván én vagyok az esti mese felelőse, és akkor még olvasok nekik az ágyban, előtte persze megvacsoráztatom őket

– mesélte lelkesen rutinjáról a bokszoló legenda.

Öt ember sorsa nehezedik Erdei Zsolt vállára

Sokan csak a csillogást látják, de a színfalak mögött kőkemény felelősségvállalás zajlik. Zsolt nem titkolja, hogy a modern apaszerep mellett az anyagi biztonság megteremtése is hatalmas nyomást helyez rá. Nem csak egy apa, hanem egy motor, amely az egész családot hajtja előre.

Nem megpróbálom, hanem ki is veszem a részem ebből az egész gyereknevelési hercehurcából. Úgyhogy amit tudok, odateszek, de azt is látni kell, hogy nyilván én vagyok a családfenntartó, 5 embernek a megélhetését kell biztosítanom, ami nem egy egyszerű feladat

– vallotta be őszintén a Borsnak Madár.