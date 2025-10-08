"Kockázatos ezt bevállalni" - Erdei Zsoltot félti a barátja

Félti az 51 éves Erdei Zsoltot a visszatéréstől jó barátja. A Magyar Ökölvívók Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke, Csötönyi Sándor úgy érvelt, ha bemutató jellegű találkozó lenne, az még elmegy, de az éles csata előre nem látható történésekkel jár(hat) együtt, azaz a Végh Attilával vívandó összecsapáson sérüléstől félti az amatőrként és profiként is világbajnok Erdeit. Madár december 20-án, a Papp László Arénában vívja visszatérő meccsét

Erdei Zsolt visszatér a ringbe Fotó: Dömötör Csaba

Csötönyi meg is indokolta, miért aggódik.

Elég egy óriási ütés vagy szabálytalan, rossz mozdulat, máris reped a bőr, más egyéb súlyos sérülés is tippelhető

– fogalmazott Csötönyi, akit az is megdöbbentett, amikor hírét vette, hogy Mike Tyson Floyd Mayweatherrel kesztyűzik. - Ez utóbbi az ökölvívás megcsúfolása! Maradjon mindenki a maga szakmájánál, azaz a két amerikai esetében a saját súlykategóriájánál. Abban biztos vagyok, hogy Erdei nem a pénztárcáját akarja megtölteni, hanem valóban a rendező Hell's Boxing Kings cirkálósúlyú övére fáj a foga.

Látványosnak ígérkezik Erdei Zsolt meccse

Parádés mérkőzés tippelhető, hiszen Erdei egykori profi ökölvívó világbajnok, amatőrként vb-t és Eb-t is nyert, Végh a kempo-sportban járatos, a ketrecharcban pedig a Bellator-szervezetnél harcolt ki vb-övet.

Ha jól sikerül Zsolt felkészülése, nyerhet, de a köteles optimizmusunk mellett nem feledendő, hogy Végh tíz centivel magasabb, tizenegy évvel fiatalabb és a testsúlya is meghaladja Zsoltét, aki viszont a kéztechnikában járatosabb. Azt tanácsolom, hogy a hatszor három perces találkozó első két menetében megelőző balegyeneseivel fékezze le riválisát, aztán a 3. menettől kezdődhet az igazi küzdelem. De megismétlem: kockázatos ezt a meccset bevállalnia

– tette hozzá a legendás sportvezető.