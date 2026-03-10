Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Emilio és Tina is reagált Zelenszkij fenyegetésére: Ez már egész Magyarország ellen szól!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 13:35
Az ukrán elnök fenyegető üzenete futótűzként terjed a magyar közéletben. Emilio és Tina közös közösségi oldalukon reagáltak a felháborító üzenetre és kijelentették, hogy ez a helyzet már nemcsak egy politikai vita tárgya.
Alig telt el pár nap, mióta Zelenszkij nyíltan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és vele együtt, a magyar embereket is. Többen kifejezték felháborodásukat már a közösségi oldalakon, köztük Emilio és Tina is. A házaspár nem fogta vissza magát és erős kijelentésekkel reagáltak az ukrán elnök szavaira és egyben Orbán Viktor válaszára is.

Emilio és Tina közösen szólaltak fel Zelenszkij fenyegetése ellen (Fotó: Mediaworks)

Emilio teljesen kifakadt Zelenszkij fenyegetése miatt

Ezt most komolyan gondolta? Olyan határátlépés történt, amikor már nem maradhatunk csendben

– mondta Emilio feleségének, aki szintén felháborodott a hír hallatán. Szerintem ez már nemcsak egy politikai vita, ez már egész Magyarország ellen szól - jelentette ki Jellinek Tina.

Az ukrán elnök üzenetére Orbán Viktor már reagált, és kijelentette, hogy minél előbb hagyja abba Zelenszkij a magyar emberek zsarolását. Jellinek Tina a magyar miniszterelnök minden szavával egyet ért. Egy ország sem kötelezhető arra, hogy más háborúját finanszírozza. Illetve arra sem kötelezhető, hogy éppen azt csinálják, amit ők mondanak” - emelte ki videójában Emilio felesége.

Ezért fontos Magyarországnak, hogy mindig olyan vezetése legyen, amely megvédi a hazát és nem lehet őket zsarolni

– zárta közösségi oldalukon Emilio.

@emilio.tina Sajnos a világ most tele van feszültséggel, bizonytalansággal. 🤔 Szerintünk egy dologból van a legnagyobb hiány: a békéből. 🕊️ Mert végül mindenkinek ugyanarra van szüksége – nyugalomra, biztonságra és békére. 🤍 Mert a béke nem gyengeség… hanem a legerősebb út a jövő felé. 🕊️ Isten áldjon mindenkit!🙏🏽 #emiliofamilia #fyp #nekedbe #viral #for ♬ eredeti hang - Emilio.Tina

