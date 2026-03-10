Emilio és Tina is reagált Zelenszkij fenyegetésére: Ez már egész Magyarország ellen szól!

Alig telt el pár nap, mióta Zelenszkij nyíltan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és vele együtt, a magyar embereket is. Többen kifejezték felháborodásukat már a közösségi oldalakon, köztük Emilio és Tina is. A házaspár nem fogta vissza magát és erős kijelentésekkel reagáltak az ukrán elnök szavaira és egyben Orbán Viktor válaszára is.
Ezt most komolyan gondolta? Olyan határátlépés történt, amikor már nem maradhatunk csendben
– mondta Emilio feleségének, aki szintén felháborodott a hír hallatán. „Szerintem ez már nemcsak egy politikai vita, ez már egész Magyarország ellen szól” - jelentette ki Jellinek Tina.
Az ukrán elnök üzenetére Orbán Viktor már reagált, és kijelentette, hogy minél előbb hagyja abba Zelenszkij a magyar emberek zsarolását. Jellinek Tina a magyar miniszterelnök minden szavával egyet ért. „Egy ország sem kötelezhető arra, hogy más háborúját finanszírozza. Illetve arra sem kötelezhető, hogy éppen azt csinálják, amit ők mondanak” - emelte ki videójában Emilio felesége.
Ezért fontos Magyarországnak, hogy mindig olyan vezetése legyen, amely megvédi a hazát és nem lehet őket zsarolni
– zárta közösségi oldalukon Emilio.
