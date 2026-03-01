Füst a terminál felett, pánik a turistaparadicsomban - megrázó videók érkeztek a dubaji repülőtérről

Megdöbbentő felvételek lepték el az internetet: sűrű fekete füst gomolyog a dubaji repülőtér felett. Az Egyesült Arab Emírségeket rakéta- és dróntámadás érte, amely az iráni csapásokhoz köthető. A térség egyik legfontosabb légiközlekedési csomópontja, a Dubai International Airport egyik terminálja is megsérült.

A dubaji repülőtér megsérült, az Egyesült Arab Emírségek több járatát is törölték

Fotó: wikipedia

A reptéren hatalmas a tömeg, a legtöbb járat nem indul.

A dubaji médiaközpont vasárnap hajnalban közölte: az egyik terminálépület kisebb károkat szenvedett, a helyzetet gyorsan ellenőrzés alá vonták. Négy ember megsérült. Légiforgalmi források a Reutersnek megerősítették, hogy a károkat iráni támadás okozta.

A fentről készült felvételeken látszik, hogy mennyi ember van most ott.

Az internetre felkerült egy videó, ami a 3-as terminálon készült akkor, amikor a becsapódás történt.

A becsapódásról készült felvételen jól látszik, hogy egy hatalmas füstfelhő gomolyog a repülőtér felett. A helyiek döbbenten figyelték az ablakaikból a repülőtér állapotát.

A Dzsebel Ali kikötő egyik dokkjában szintén lángok csaptak fel, miután a légvédelem által megsemmisített eszközök törmelékei lezuhantak. A közösségi médiában terjedő videókon az is látható, ahogy a légvédelem rakétákat semmisít meg a Burj Khalifa közelében.

A helyi hatóságok szerint egy elfogott drón roncsai kisebb tüzet okoztak a világhírű Burj Al Arab külső homlokzatán. A vitorla alakú, 1999-ben átadott luxusszálloda Dubaj egyik legismertebb jelképe. Szombaton egy másik hotel közelében, a mesterséges Palm Jumeirah szigeten is tűz ütött ki.

Abu-Dzabiban is incidens történt. Az ottani Zayed International Airport üzemeltetője az X-en közzétett, majd később törölt bejegyzésben arról írt, hogy egy ázsiai állampolgár életét vesztette, heten pedig megsebesültek.

A hírek szerint az emírségek védelmi minisztériuma közölte: Irán 137 ballisztikus rakétát indított az ország felé, amelyek közül 132-t megsemmisített a légvédelem, öt pedig a Perzsa-öbölbe zuhant. Emellett 209 drónt észleltek, ezek többségét elfogták, de több célba talált.