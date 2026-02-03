"Ez egy közönségmozi" – A Még egy kívánság lesz 2026 legnagyobb durranása? Mindent elárult a producer

A tavalyi évben egy dolgot örökre megtanulhattunk: a magyar nézők igenis hajlandóak fejvesztve mozikba rohanni, pláne akkor ha romantikus komédiákról van szó. A Még egy kívánság producere, Helmeczy Dorottya Dobó Katával a rendezői székben és Kádár L. Gellértel a főszerepben ezt a lelkesedést lovagolná meg és hozná el 2026 legnagyobb hazai durranását! A Hunyadi szívtiprója mellett ráadásul olyan sztárokat hoznak el nekünk, mint T. Danny vagy a A Viszkis főszereplője, Szalai Bence. De elegek lehetnek a nagy nevek a sikerhez? Egyáltalán mekkora munka zajlik a háttérben egy ekkora produkció mögött? Helmeczy Dorottya válaszolt a kérdéseinkre.

A Helmeczy Dorottya filmek legújabb darabja a Még egy kívánság (Fotó: Megafilm)

A Még egy kívánság lesz 2026 legnagyobb durranása? Helmeczy Dorottya válaszol!

Az elmúlt évek sikereit látva talán kijelenthetjük, hogy Magyarországon a romkom műfajt szeretik a legjobban a nézők. Szándékos vállalás, hogy a Még egy kívánság is ezen a vonalon indult el vagy egyszerűen ebben a témában nagyon jó dolgozni?

– Nekem nagyon szándékos vállalás! A Még egy kívánság a 30. filmem és az elmúlt időszakban keveset tudtam ebben a műfajban dolgozni. A romkomot mi nagyon sok műfajra értjük, mivel a magyar nézők a közönségfilmet, a szórakoztató filmet azonosítják ezzel. Ebben nagyon sok más műfaj is van, de így akarjuk közérthetővé tenni. Én egyszerűen azt mondanám, hogy ez egy közönségmozi. A Megafilm annak idején azért jött létre, hogy ilyen filmeket csináljon, én is ezért szerettem bele annak idején a cégbe.

2025-ben ez a műfaj tarolt a hazai mozikban. A Hogyan tudnék élni nélküled? konkrétan minden rekordot megdöntött és úgy tűnik, hogy a Még egy kívánság is ugyanebből a receptből készül főzni. Véletlenek a hasonlóságok?

– Tény, hogy ennek a műfajnak a legnagyobb a kockázata, de ennek tud legnagyobb lenni a sikere is, lásd Hogyan tudnék élni nélküled? Ezt egy picit sajnálom, hogy "utánuk jövünk", de azért ez a műfaj mindig működik. Azt el kell mondani, hogy annak idején még egyszerre indult el a két munkafolyamat, a recept pedig nem feltétlenül ugyanaz...