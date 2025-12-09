Teljesült Még egy kívánság: színpadra lépett a Dead Flamingos – megérkezett Dobó Kata filmjének első teaserje!

A Banger Gyár zenei ügynökség Mikulás-partiján debütált a Megafilm Service új romantikus filmvígjátékának teaserje. A meglepetést a Még egy kívánság című film frissen alakult zenekara, a Dead Flamingos (Kádár L. Gellért, Friedenthal Zoltán és Wettstein Márk) szolgáltatta, akik most először léptek fel közönség előtt. A fiúk pillanatok alatt felrázták a bulit, és máris beindult a rajongói őrület.

A Még egy kívánság zenekara, a Dead Flamingos első színpadi fellépésére is sor került (Fotó: Megafilm Service)

Még egy kívánság: itt az első teaser!

Hatalmas sajtóérdeklődés mellett mutatták be a Még egy kívánság című új magyar romantikus filmvígjáték első hivatalos előzetesét, amelyet a Megafilm Service gyártásában láthat majd a közönség 2026-ban a hazai mozikban. A Megafilm Service Kft. Magyarország meghatározó filmgyártó vállalata, amely számos sikeres hazai televíziós- és mozifilm létrejöttében játszott kulcsszerepet. A cég elkötelezett az igényes, a közönséget érzelmileg és gondolatilag is megszólító produkciók mellett. A teaser bepillantást enged a Megafilm által létrehozott CSODÁBA! Egy olyan kívánságfüzetbe, ami egy mozdulattal eltüntet bármit – felírod, kitéped, elégeted, alszol. De vigyázat, mindig csak az utolsó kívánság számít! Ki ne csússzon a kezedből a varázslat...

„Ez a film magyar fejlesztés, nem egy adaptáció, nem egy remake, nincs mögötte könyv vagy színház. Igazi magyar mozi! Egy olyan know-how, amit tulajdonképpen remakenek is szánunk majd másoknak, hogy csinálják utánunk” – mondta a bemutatón Helmeczy Dorottya producer.

Dobó Kata rendező és Helmeczy Dorottya producer is exkluzív kulisszatitkokat árultak el (Fotó: Megafilm Service)

Exkluzív kulisszatitkok

A Még egy kívánság napjainkban játszódik, főszereplője Juli, a munkájában és magánéletében is elkényelmesedett, húszas évei végén járó zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai gyökeres fordulatot vesznek, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amivel bármit eltüntethet a világból. Egy szakmai baklövés miatt kelepcébe keveredik és az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart. Ehhez használni kezdi a kívánságfüzetet, ami egy idő után egyre extrémebb kívánságokkal lesz tele…

A film nemcsak érzelmileg erős történetet ígér, hanem látványos és gondosan komponált képi világot is, amelyben a mindennapi pillanatok és a nagy drámai fordulatok egyaránt hangsúlyos szerepet kapnak.