Teljesült Még egy kívánság: színpadra lépett a Dead Flamingos – megérkezett Dobó Kata filmjének első teaserje!

Dobó Kata
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 21:15
Kádár L. Gellértteaser
Csupa elsőknek lehettünk szemtanúi a Megafilm Service jóvoltából. Megérkezett Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság első teaserje, és a Dead Flamingos zenekar első fellépésének is szemtanúi lehettünk.

A Banger Gyár zenei ügynökség Mikulás-partiján debütált a Megafilm Service új romantikus filmvígjátékának teaserje. A meglepetést a Még egy kívánság című film frissen alakult zenekara, a Dead Flamingos (Kádár L. Gellért, Friedenthal Zoltán és Wettstein Márk) szolgáltatta, akik most először léptek fel közönség előtt. A fiúk pillanatok alatt felrázták a bulit, és máris beindult a rajongói őrület.

Wettstein Márk dobos, Kádár L. Gellért énekes frontember és Friedenthal Zoltán basszusgitáros, a Még egy kívánság című film Dead Flamingos zenekara.
A Még egy kívánság zenekara, a Dead Flamingos első színpadi fellépésére is sor került (Fotó: Megafilm Service)

Még egy kívánság: itt az első teaser!

Hatalmas sajtóérdeklődés mellett mutatták be a Még egy kívánság című új magyar romantikus filmvígjáték első hivatalos előzetesét, amelyet a Megafilm Service gyártásában láthat majd a közönség 2026-ban a hazai mozikban. A Megafilm Service Kft. Magyarország meghatározó filmgyártó vállalata, amely számos sikeres hazai televíziós- és mozifilm létrejöttében játszott kulcsszerepet. A cég elkötelezett az igényes, a közönséget érzelmileg és gondolatilag is megszólító produkciók mellett. A teaser bepillantást enged a Megafilm által létrehozott CSODÁBA! Egy olyan kívánságfüzetbe, ami egy mozdulattal eltüntet bármit – felírod, kitéped, elégeted, alszol. De vigyázat, mindig csak az utolsó kívánság számít! Ki ne csússzon a kezedből a varázslat...

„Ez a film magyar fejlesztés, nem egy adaptáció, nem egy remake, nincs mögötte könyv vagy színház. Igazi magyar mozi! Egy olyan know-how, amit tulajdonképpen remakenek is szánunk majd másoknak, hogy csinálják utánunk” – mondta a bemutatón Helmeczy Dorottya producer.

Dobó Kata rendező és Helmeczy Dorottya producer a Még egy kívánság sajtóeseményén.
Dobó Kata rendező és Helmeczy Dorottya producer is exkluzív kulisszatitkokat árultak el (Fotó: Megafilm Service)

Exkluzív kulisszatitkok

A Még egy kívánság napjainkban játszódik, főszereplője Juli, a munkájában és magánéletében is elkényelmesedett, húszas évei végén járó zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai gyökeres fordulatot vesznek, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amivel bármit eltüntethet a világból. Egy szakmai baklövés miatt kelepcébe keveredik és az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart. Ehhez használni kezdi a kívánságfüzetet, ami egy idő után egyre extrémebb kívánságokkal lesz tele…

A film nemcsak érzelmileg erős történetet ígér, hanem látványos és gondosan komponált képi világot is, amelyben a mindennapi pillanatok és a nagy drámai fordulatok egyaránt hangsúlyos szerepet kapnak.

A teaser vetítésen az alkotók és szereplők is részt vettek, és exkluzív kulisszatitkokat osztottak meg a jelenlévőkkel. A hazai social media király, a film egyik főszereplője, T. Danny például stílszerűen videóüzenetben köszönt be, de kiderült az is, mi lesz a sorsa a film kedvéért összeállt zenekarnak.

„Rövid idő alatt nagyon jó barátságot kötöttünk a fiúkkal, úgyhogy nyitottak vagyunk a folytatásra. Ráadásul, a lírai számunk szerintem elég slágergyanús…” - mondta sejtelmesen Kádár L. Gellért, aki Karesz szerepében gitárosként és énekesként rabolja el a rajongók szívét.

Kádár L. Gellért a Dead Flamingos zenekar frontembere.
A Kádár L. Gellért vezette DEAD FLAMINGOS zenekar lesz az új szenzáció a magyar zenei palettán (Fotó: Megafim Service)

A bemutatón werkfotókat és rövid forgatási részleteket is láthatott a közönség, amelyek még teljesebb képet adtak a készülő film világáról.

„Nagyon hálás vagyok, hogy elmesélhettük ezt a történetet. A kedvenc műfajomon, a vígjátékon keresztül tudunk olyan mondanivalót eljuttatni az emberekhez, amin el tudnak gondolkodni: Szeresd meg annyira magad, hogy megértsd, a megoldás az életedre nem kívülről jön” – tette hozzá Dobó Kata vezetőrendező.

A Még egy kívánság 2026-ban kerül a mozikba!

 

 

