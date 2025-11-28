Dobó Kata castingolta Mucsi Zoltán négylábú kollégáját, Bodzát

Vajon hogy kerülnek bele egy forgatásba a négylábú szereplők? Hazavihetik-e a színészek a jelmezeket? Miért fontos a kakaós csiga és mi történik akkor, ha egy művész elalszik a forgatáson? A Bors exkluzív betekintést kapott a Megafilm Service legújabb filmjének a forgatására. A Dobó Kata vezető rendező irányításával készülő Még egy kívánság kulisszatitkaiból szemezgettünk.
A főhős zenei menedzsert alakító Hermányi Mariann kutyája, Gida, is igazi sztár volt a forgatáson. Az egész stáb imádta, hiszen gyakran elkísérte a színésznőt és várta türelmesen az öltözőben. De nem ő volt az egyetlen négylábú a forgatáson, hiszen Mucsi Zoltán kapott egy kutya kollégát, Bodzát, „akit” a filmes világ legismertebb állatkoordinátora, Juhász Árpád trenírozott ugyanúgy, mint azt a fekete macskát, „aki” szintén felbukkan a filmben. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a macska szerepe az volt, hogy többször átszalad az utcán...
Az állatok kiválasztását komoly casting előzte meg, Árpi számos jelöltet mutatott a stábnak. Végül Dobó Kata vezető rendező és Szilágyi Fanni társrendező teljes egyetértésben, közösen döntött Bodza mellett. Bodza egyébként a filmben is Bodza néven szerepel, mint Gyuszi bácsi négylábú barátja.
Szalay Bence - a történet szerint a Banger Gyár ügynökség vezetője, Ricsi - szintén nagy kutyabarát: két jelenet között az asszisztenseknek nem kellett keresniük a színészt. Tudták, hogy Mariann öltözőjében találják, ugyanis minden időt kihasznált, hogy kolléganője kutyusával, Gidával játszhasson. Bence egyébként saját bevallása szerint annyira élte a szerepét, hogy nem szívesen adta vissza a filmben viselt ruháit. Minden szettje egyedi darab volt, amit Kazal Viktória jelmeztervező Ricsi karakterére álmodott. – Bőszen lobbiztam, hogy megkapjam a jelmezeimet, de sajnos ezek a filmhez és a karakterhez tartozó kosztümök – árulta el a színész.
A Dead Flamingos fiúcsapata – Kádár L. Gellért, Wettstein Márk és Friedenthál Zoltán – a forgatás szüneteiben úgy ugratták egymást, mint egy összeszokott rockbanda a turnébuszon. – Szállóige lett a zenekarban, az „évek” szó – mesélte a dobos Bencét alakító Wettstein Márk, aki jelenet előtt egy mondatánál azon gondolkodott, hogyan kellene hangsúlyoznia, és megkérdezte kollégáját, Friedenthál Zoltánt. – Zoli elmosolyodott és csak annyit mondott nekem: „évek”. Vagyis évek hosszú rutinja kell hozzá. Ez szállóige lett nálunk a zenekarban. Aztán az egyik hosszú forgatási napon, amikor még messze volt az ebéd, elővettem egy kakaós csigát. Mivel mindenki már éhes volt, rácsodálkoztak, hogy mennyire „előrelátó” vagyok és megkérdezték tőlem: "honnan szereztem"? Persze azonnal rávágtam: „évek!” – emlékezett vissza nevetve Márk.
Friedenthál Zoltánt a basszusgitáros Fecó szerepében ismerheti majd meg a közönség. A figura ugyanolyan szeretetre méltó, mint az őt alakító színész, aki álmában is érzi a ritmust. Zebegényben, egy picike házikóban éjszakába nyúlóan forgatott a stáb. Zoli hajnali 3 körül már nagyon elálmosodott, ezért ott, a kis házban, körülötte a rengeteg emberrel, ledőlt a kanapéra. - Olyan jót aludtam, hogy a többiek szerint csak egyszer horkantottam fel, miközben leforgatták az egész jelenetet – nevetett a színész.
A Megafilm Service legújabb filmje 2026-ban debütál a mozikban és már most a következő év legjobban várt romantikus komédiája.
