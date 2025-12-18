Így változott meg Dér Heni élete a Sztárban Sztár All Stars győzelme után: „Kicsit szürreális, de nagyon jó érzés!”

Mint egy virág, az ország szeme láttára nyílt ki a TV2 sikerműsorában hétről hétre a vajdasági énekesnő. Dér Heninek nem tudtak olyan feladatot adni a Sztárban Sztár All Stars műsorában, amit ne tudott volna megugrani, elkápráztatva ezzel a zsűrit és a nézőket is. Stohl András, aki a műsor korábbi adásában szerelmet vallott a tehetségnek, a döntőben is teljesen a hatása alá került.

Dér Heni férje ugyan csak otthon szurkolt, de az énekesnő így is megnyerte a Sztárban Sztár All Stars második évadát (Fotó: TV2)

Dér Henit vastapssal jutalmazzák a koncerteken

Dér Heni Sztárban Sztár All Stars szereplése alatt rengeteg pozitív véleménnyel gazdagodott. Az énekesnő folyamatosan érezte, hogy árad felé a szeretet. A műsor véget ért, kíváncsiak voltunk, hogy van most Dér Heni, aki az eredményhirdetés után nem hitte el, hogy tényleg ő nyert.

„Nagyon jól vagyok! Pihenni persze azóta sem tudok” – kezdte nevetve a bomba sztáranyuka.

Most minden mást csinálok, ami a műsor négy hónapja miatt torlódott, meg ugye viharos sebességgel közelednek az ünnepek is. Visszacseppentem a hétköznapokba, visszavedlettem hétköznapi anyukává. Sokan kérdezik, milyen hatással van az életemre, hogy megnyertem a műsort. De én ugyanolyan anya vagyok, mint eddig, hála istennek ilyen tekintetben nem változott semmi. És abból a szempontból sem, hogy a férjem, aki a döntőre babonából nem kísért csak el, a következő vasárnap is elkészítette nekem a bajnokok reggelijét, mint előtte 14 héten át.

Az énekesnő azt mondja, a fellépésein viszont szürreális dolgok történnek vele a műsor óta.