Így változott meg Dér Heni élete a Sztárban Sztár All Stars győzelme után: „Kicsit szürreális, de nagyon jó érzés!”

Mint egy virág, az ország szeme láttára nyílt ki a TV2 sikerműsorában hétről hétre a vajdasági énekesnő. Dér Heninek nem tudtak olyan feladatot adni a Sztárban Sztár All Stars műsorában, amit ne tudott volna megugrani, elkápráztatva ezzel a zsűrit és a nézőket is. Stohl András, aki a műsor korábbi adásában szerelmet vallott a tehetségnek, a döntőben is teljesen a hatása alá került.
Dér Heni Sztárban Sztár All Stars szereplése alatt rengeteg pozitív véleménnyel gazdagodott. Az énekesnő folyamatosan érezte, hogy árad felé a szeretet. A műsor véget ért, kíváncsiak voltunk, hogy van most Dér Heni, aki az eredményhirdetés után nem hitte el, hogy tényleg ő nyert.
„Nagyon jól vagyok! Pihenni persze azóta sem tudok” – kezdte nevetve a bomba sztáranyuka.
Most minden mást csinálok, ami a műsor négy hónapja miatt torlódott, meg ugye viharos sebességgel közelednek az ünnepek is. Visszacseppentem a hétköznapokba, visszavedlettem hétköznapi anyukává. Sokan kérdezik, milyen hatással van az életemre, hogy megnyertem a műsort. De én ugyanolyan anya vagyok, mint eddig, hála istennek ilyen tekintetben nem változott semmi. És abból a szempontból sem, hogy a férjem, aki a döntőre babonából nem kísért csak el, a következő vasárnap is elkészítette nekem a bajnokok reggelijét, mint előtte 14 héten át.
Az énekesnő azt mondja, a fellépésein viszont szürreális dolgok történnek vele a műsor óta.
Érdekes, hogy a koncerteken a közönséggel való kapcsolatom kicsit átalakult, közvetlenebb lett. Meg egy másik generáció is megjelent a fellépéseken, nem csak fiatalok jönnek el meghallgatni, hanem középkorúak is. Nagyon sokszor van, hogy vastaps van a dalok között, ami nem megszokott, mert ezek nem olyan katartikus pillanatok, mint mondjuk a műsorban. Úgy tűnik, ugyanazt a hatást ki tudom már váltani, ami engem is meglep és meghat. Buli után odajönnek fotózkodni és elérzékenyülnek az új rajongók, elsírják magukat gratulálás közben, ilyenkor én is elpityeredem. Kicsit szürreális, de nagyon jó érzés! A szeretet, ami a verseny alatt áramlott felém, az folytatódik a koncertjeimen.
„Januárban megyek stúdióba, végre már tudom az irányt, amerre haladnom kell. Egyértelmű lett, hogy a vokális dalok felé fogok húzni. Megvan a szerzőtársam, aki eddig nagyon hiányzott, akivel tudunk együtt haladni. Szabó Zé az, aki végig kísérte és követte testközelből az összes bennem rejlő szín felszínre jövetelét. Vele indítom az új évet, új utat mutatott, egy régi-új Dér Henit kapnak majd az emberek!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.