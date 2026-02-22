Dávid Petra kitálalt Kiara Lordról: „Nagyon irigylem tőle, hogy ő teljes mértékben önmagát adja"

A karakán, egyedi személyiségek mindig kitűnnek az unalmas tömegből, és Kiara Lord pontosan ilyen: mindig önmaga, bátran kimondja, amit gondol, és nem rejti el az érzéseit. Bár A Nagy Ő-t végül nem ő nyerte, a műsor hatalmas lendületet adott a karrierjének: a korábbi felnőttfilmes múlt ellenére rengeteg új rajongót szerzett intelligenciája, szókimondó természete és erős karaktere miatt. Barátnője, Dávid Petra sem tagadja, hogy irigykedik rá.
Dávid Petra elmondta, hogy bár szoros barátság köti őt Kiarához, időnként szeretne olyan bátor lenni, mint ő: „Míg én minden héten rettegtem a Farmgyűlésektől, keményen dolgoztam, hogy elkerüljük a kiesést, addig Kiara gyakran azt mondogatta: Fogyjunk már, túl sokan vagyunk, legyünk kevesebbben. Inkább szabotálta a termelést. Amikor párbajozni ment, helyette is én idegeskedtem, halál nyugodtan várta a feladatot” – mesélte Petra.
A Házasság első látásra sztárja kiemelte, hogy mennyire csodálja Kiarát amiatt, hogy minden helyzetben őszinte tud lenni:
Nagyon irigylem tőle a mai napig azt, hogy ő teljes mértékben önmagát adja. Mindenki szemébe belemondja a valódi, kendőzetlen véleményét. Míg én azon agyalok, hogy kit nem akarok megbántani vagy mit gondol majd rólam az illető, ő rendkívüli módon őszinte és beleáll a konfliktusokba
– árulta el.
A barátságuk egyáltalán nem a rivalizálásról szól: Petra elmondta, hogy Kiara sokszor segített neki a magánéleti kérdésekben is, különösen férfiak kapcsán, rávilágítva, ha ő hajlamos lett volna elhagyni magát vagy nem venni észre egy-egy helyzetet: „A Nagy Ő is inkább Kiara show volt, semmint Stohl András műsora. Az ő karaktere vitte előre a történetet” – tette hozzá Petra, aki szerint Kiara ereje és szókimondó természete mindig domináns marad, legyen bárki is körülötte.
Dávid Petra vallomása újra bizonyítja, hogy a barátság és az őszinte kommunikáció sokszor nagyobb hatással van az életünkre, mint a rivalizálás vagy a konfliktusok, és mennyire különleges kapcsolat szövődhet két erős személyiség között.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.