Dávid Petra kitálalt Kiara Lordról: „Nagyon irigylem tőle, hogy ő teljes mértékben önmagát adja"

A karakán, egyedi személyiségek mindig kitűnnek az unalmas tömegből, és Kiara Lord pontosan ilyen: mindig önmaga, bátran kimondja, amit gondol, és nem rejti el az érzéseit. Bár A Nagy Ő-t végül nem ő nyerte, a műsor hatalmas lendületet adott a karrierjének: a korábbi felnőttfilmes múlt ellenére rengeteg új rajongót szerzett intelligenciája, szókimondó természete és erős karaktere miatt. Barátnője, Dávid Petra sem tagadja, hogy irigykedik rá.

Dávid Petra és Kiara Lord még a Farm VIP-ben kötöttek életre szóló barátságot (Fotó: Ripost)

Dávid Petra nem tagadja tovább, irigykedik Kiara Lordra

Dávid Petra elmondta, hogy bár szoros barátság köti őt Kiarához, időnként szeretne olyan bátor lenni, mint ő: „Míg én minden héten rettegtem a Farmgyűlésektől, keményen dolgoztam, hogy elkerüljük a kiesést, addig Kiara gyakran azt mondogatta: Fogyjunk már, túl sokan vagyunk, legyünk kevesebbben. Inkább szabotálta a termelést. Amikor párbajozni ment, helyette is én idegeskedtem, halál nyugodtan várta a feladatot” – mesélte Petra.

Sosem köntörfalaz

A Házasság első látásra sztárja kiemelte, hogy mennyire csodálja Kiarát amiatt, hogy minden helyzetben őszinte tud lenni:

Nagyon irigylem tőle a mai napig azt, hogy ő teljes mértékben önmagát adja. Mindenki szemébe belemondja a valódi, kendőzetlen véleményét. Míg én azon agyalok, hogy kit nem akarok megbántani vagy mit gondol majd rólam az illető, ő rendkívüli módon őszinte és beleáll a konfliktusokba

– árulta el.

A magánéleti kérdések rendezésében is mindig számíthat rá

A barátságuk egyáltalán nem a rivalizálásról szól: Petra elmondta, hogy Kiara sokszor segített neki a magánéleti kérdésekben is, különösen férfiak kapcsán, rávilágítva, ha ő hajlamos lett volna elhagyni magát vagy nem venni észre egy-egy helyzetet: „A Nagy Ő is inkább Kiara show volt, semmint Stohl András műsora. Az ő karaktere vitte előre a történetet” – tette hozzá Petra, aki szerint Kiara ereje és szókimondó természete mindig domináns marad, legyen bárki is körülötte.

Dávid Petra vallomása újra bizonyítja, hogy a barátság és az őszinte kommunikáció sokszor nagyobb hatással van az életünkre, mint a rivalizálás vagy a konfliktusok, és mennyire különleges kapcsolat szövődhet két erős személyiség között.