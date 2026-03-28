Dávid Petra könyvében tálal ki: „Üzenem az összes exemnek, hogy féljenek”

Dávid Petra személyi edzőként dolgozik a mindennapokban, eddigi élete során azonban sokszor állt már színpadon fitneszversenyzőként is. Egy hosszabb kihagyás után legutóbb tavaly nyáron döntött úgy, hogy megméretteti magát, utána pedig most, a Just Clear Awardon. Petrával a színpad adta örömökről és nehézségekről, készülő könyvéről és szépészeti beavatkozásokról beszélgettünk.
A Házasság első látásra és a Farm VIP sztárja nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy egy ilyen jeles eseményen, mint a Just Clear, versenyzőként léphetett fel, bár mint mondja, nem elégedett most maradéktalanul saját magával.
Nem tartottam most versenydiétát, mert úgy éreztem, hogy nem tudnám mentálisan odatenni magam, de szerettem volna ezúttal is megélni a nőiességemet a színpadon, ami valamelyest sikerült; függetlenül attól, hogy nem voltam száz százalékosan versenyformában
– kezdi Petra, aki egyelőre nem tudja, szeretne-e hivatalos formában is versenyezni, mert ugyan sokszor mondta már, hogy ez volt az utolsó, később mégis visszatáncolt.
Van azért ennek a világnak egyfajta csillogása, pompája, ami mindig vonzott. Arról nem is beszélve, hogy aki versenyzett már, az a barnítónak is ismeri a speciális illatát, ami engem egyszerűen triggerel, hogy újra menni akarjak. Ugyanakkor most fordult elő először az, hogy nem mosolyogtam teli szájjal, amit menet közben vettem csak észre magamon. Valószínűleg ez is azért volt, mert nem vagyok büszke a jelenlegi formámra. A finom mozdulatok és a magassarkúban vonulás továbbra sem mennek annyira jól, ezzel egyébként nagyon sokat küzdöttem még ősszel. Ha újra színpadra állok, még többet fogok foglalkozni vele, hogy a balerinás mozdulatok szebbek legyenek”
Dávid Petra Instagram és TikTok-oldalán is rendszeresen tesz közzé étkezéssel és nőiességgel kapcsolatos tartalmakat, korábbi étkezési zavarai miatt ugyanis ez számára is állandó odafigyelést igényel.
A tavalyi versenytől nagyjából februárig volt egy nagyon jó időszakom, aztán egy kicsit elvesztettem a mentális stabilitásomat, ilyenkor pedig az első, ami felborul, az az étellel való viszonyom. Próbálom most rendezni, de ez nem könnyű, ezért sem ment most, hogy versenydiétázzak, mert a túlzott kontroll ellen most a testem és lelkem is tiltakozott. Jó ideje tudom már, hogy nincs olyan, hogy csalok az étkezésben és olyan sincs, hogy kompenzálni kell bármit is. Vannak jó ételek és az élet is azért van, hogy élvezzük.
Mint arról korábban is tett már említést, két könyvet is tervez megjelentetni párhuzamosan: egy életrajzit és egy receptkönyves összeállítást, mindkettő jó ütemben halad.
A könyvekkel most új lendületet kaptam, a sajátommal is rengeteget haladtam és a receptgyűjteményemben is van már több mint száz recept. Benne lesz a Házasság első látásra és a Farm VIP, a versenyidőszakok és persze az összes exem is, innen üzenem neki, hogy féljenek csak
– mondja nevetve.
Petra nemrég több esztétikai kezelésnek is alávetette magát, saját bevallása szerint sosem vetette meg őket, most azonban egy nagyobb hullám vette kezdetét.
Látom azért, hogy van egy határa ezeknek a beavatkozásoknak, de több mint valószínű, hogy valamelyest függője vagyok már a dolognak. Nemrég, mikor elkezdett kimenni a botox az arcomból, elkezdtem azt érezni, hogy “le van esve az arcom”, vágytam rá, hogy szúrjanak meg egy kicsit. Az ember soha nem látja elégnek, de ilyenkor ott van a tükör, meg a barátok, akik visszajelzést adnak. Nekem a sok diéta sokkal jobban előhozza a ráncaimat és szerettem volna tölttetni egy kicsit. Szerintem nincs ezzel probléma, ez mindenkinek a magánügye. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs tervben mostanában már semmi, de egyelőre ezek még csak a fejemben lévő gondolatok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.