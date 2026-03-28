Dávid Petra könyvében tálal ki: „Üzenem az összes exemnek, hogy féljenek”

Dávid Petra személyi edzőként dolgozik a mindennapokban, eddigi élete során azonban sokszor állt már színpadon fitneszversenyzőként is. Egy hosszabb kihagyás után legutóbb tavaly nyáron döntött úgy, hogy megméretteti magát, utána pedig most, a Just Clear Awardon. Petrával a színpad adta örömökről és nehézségekről, készülő könyvéről és szépészeti beavatkozásokról beszélgettünk.

Dávid Petra Farm VIP-ről és a Házasság első látásra műsorban megélt tapasztalatairól is kitálal majd könyvében (Fotó: Dávid Petra)

Dávid Petra a Just Clear Award-on lépett újra színpadra

Nehezebb időszakon van túl

Hamarosan megjelennek új könyvei

Több szépészeti beavatkozáson is átesett a közelmúltban

Dávid Petra fogyása állandóan terítékre kerül

A Házasság első látásra és a Farm VIP sztárja nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy egy ilyen jeles eseményen, mint a Just Clear, versenyzőként léphetett fel, bár mint mondja, nem elégedett most maradéktalanul saját magával.

Nem tartottam most versenydiétát, mert úgy éreztem, hogy nem tudnám mentálisan odatenni magam, de szerettem volna ezúttal is megélni a nőiességemet a színpadon, ami valamelyest sikerült; függetlenül attól, hogy nem voltam száz százalékosan versenyformában

– kezdi Petra, aki egyelőre nem tudja, szeretne-e hivatalos formában is versenyezni, mert ugyan sokszor mondta már, hogy ez volt az utolsó, később mégis visszatáncolt.

Van azért ennek a világnak egyfajta csillogása, pompája, ami mindig vonzott. Arról nem is beszélve, hogy aki versenyzett már, az a barnítónak is ismeri a speciális illatát, ami engem egyszerűen triggerel, hogy újra menni akarjak. Ugyanakkor most fordult elő először az, hogy nem mosolyogtam teli szájjal, amit menet közben vettem csak észre magamon. Valószínűleg ez is azért volt, mert nem vagyok büszke a jelenlegi formámra. A finom mozdulatok és a magassarkúban vonulás továbbra sem mennek annyira jól, ezzel egyébként nagyon sokat küzdöttem még ősszel. Ha újra színpadra állok, még többet fogok foglalkozni vele, hogy a balerinás mozdulatok szebbek legyenek”

Dávid Petra Instagram és TikTok-oldalán is rendszeresen tesz közzé étkezéssel és nőiességgel kapcsolatos tartalmakat, korábbi étkezési zavarai miatt ugyanis ez számára is állandó odafigyelést igényel.