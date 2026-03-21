Őszinte vallomás: Pótapukája tanácsait tartja a legnagyobbra Curtis

Curtis tagadhatatlanul magán viseli a rapperekről kialakult klisék némelyikét. Volt idő, amikor kicsit túl is tolta a rosszfiús imázst és így aztán a baj sem kerülte el. A baj pedig soha, de tényleg soha nem jár egyedül. A rapper meséje aztán pont úgy alakult, ahogyan annak egy mesében kell. Elérkezett a minden jó, ha… És még messze a vége!

Curtis koncertnaptára rogyásig tele és a magánélete is nagyon rendben van (Fotó: mw)

Judie mindent megváltoztatott a rapper életében

Ázsiában érett meg benne az esküvő gondolata

Curtis számára ma már korántsem azt jelenti a szabadnap, hogy a nyakába veszi az éjszakát és végeláthatatlanul tolja a bulit. A rapper 2020-ban hivatalosan felvállalta, hogy egy párt alkot Barnai Judit profi kosárlabdázóval. Bár a kapcsolatukban bőven voltak hullámvölgyek, a szerelmük meglehetősen erősnek bizonyult. Olyannyira, hogy túlélte az Ázsia Expressz megpróbáltatásait is. A rapper éppen a 2025-ös forgatáson határozta el, hogy elveszi Judie-t, akit egy évvel korábban jegyzett el. A házaspár kapcsolatát azóta messze elkerülik a hullámvölgyek. Jelenleg pedig ők az egyik közönségkedvenc párosa A Nagy Duett című sikerműsornak. No, de térjünk vissza a szabadnaphoz! Curtis elárulta a Borsnak, hogy mit is jelent számára ma ez a fogalom. „Nagyon szeretek otthon lenni és csak úgy feküdni és nézni ki a fejből.”

„Ilyenkor nézünk valami filmet, vagy sorozatot és csak egymásra koncentrálunk. De pont így kikapcsol, ha el tudok menni egy Újpest meccsre a haverokkal és a gyerekkori barátaimmal” – kezdte lapunknak a rapper.

Curtis hosszú és buktatókkal teli utat járt be, de már jó az irány (Fotó: TV2/MW)

Curtis számára tehát a családja jelenti a kikapcsolódást, de természetesen a barátait sem hanyagolja el. Már csak azért sem, mert többet közülük gyermekkora óta ismer. „Leginkább a gyerekkori barátaim maradtak meg az életemben. Ebben az értelemben ugyanis nem vagyok kalandvágyó típus. Persze a folyamatos pörgés behoz új ismeretségeket és köttetnek cimboraságok, de azért az alap mag az az alap mag és oda már nem igazán van felvétel. Szerencsés vagyok, mert így is akadnak jó páran, akiket az éjszaka közepén is felhívhatok, ha valami gondom akad és persze ez visszafelé is működik. Ők azok, akik mellettem voltak akkor is, amikor mélyen voltam és itt vannak velem most is, amikor a csúcs felé tartok.”

– mesélte Curtis, aki a család és a barátok mellett ismer még egy kapcsolati formát. Ezt pedig szándékosan külön kezeli, hiszen van az életében egy ember, aki nem illik bele egyik fontos halmazba sem, miközben mindkettővel bőven átfedésben áll.