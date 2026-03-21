Őszinte vallomás: Pótapukája tanácsait tartja a legnagyobbra Curtis

Curtis tagadhatatlanul magán viseli a rapperekről kialakult klisék némelyikét. Volt idő, amikor kicsit túl is tolta a rosszfiús imázst és így aztán a baj sem kerülte el. A baj pedig soha, de tényleg soha nem jár egyedül. A rapper meséje aztán pont úgy alakult, ahogyan annak egy mesében kell. Elérkezett a minden jó, ha… És még messze a vége!
Curtis ma már „jó fiú”
Curtis számára ma már korántsem azt jelenti a szabadnap, hogy a nyakába veszi az éjszakát és végeláthatatlanul tolja a bulit. A rapper 2020-ban hivatalosan felvállalta, hogy egy párt alkot Barnai Judit profi kosárlabdázóval. Bár a kapcsolatukban bőven voltak hullámvölgyek, a szerelmük meglehetősen erősnek bizonyult. Olyannyira, hogy túlélte az Ázsia Expressz megpróbáltatásait is. A rapper éppen a 2025-ös forgatáson határozta el, hogy elveszi Judie-t, akit egy évvel korábban jegyzett el. A házaspár kapcsolatát azóta messze elkerülik a hullámvölgyek. Jelenleg pedig ők az egyik közönségkedvenc párosa A Nagy Duett című sikerműsornak. No, de térjünk vissza a szabadnaphoz! Curtis elárulta a Borsnak, hogy mit is jelent számára ma ez a fogalom. „Nagyon szeretek otthon lenni és csak úgy feküdni és nézni ki a fejből.”
Az a legjobb állapot, amikor ehhez a „semmi csináláshoz” csatlakozik a fiam, a feleségem és a kutyák is.
„Ilyenkor nézünk valami filmet, vagy sorozatot és csak egymásra koncentrálunk. De pont így kikapcsol, ha el tudok menni egy Újpest meccsre a haverokkal és a gyerekkori barátaimmal” – kezdte lapunknak a rapper.
Curtis számára tehát a családja jelenti a kikapcsolódást, de természetesen a barátait sem hanyagolja el. Már csak azért sem, mert többet közülük gyermekkora óta ismer. „Leginkább a gyerekkori barátaim maradtak meg az életemben. Ebben az értelemben ugyanis nem vagyok kalandvágyó típus. Persze a folyamatos pörgés behoz új ismeretségeket és köttetnek cimboraságok, de azért az alap mag az az alap mag és oda már nem igazán van felvétel. Szerencsés vagyok, mert így is akadnak jó páran, akiket az éjszaka közepén is felhívhatok, ha valami gondom akad és persze ez visszafelé is működik. Ők azok, akik mellettem voltak akkor is, amikor mélyen voltam és itt vannak velem most is, amikor a csúcs felé tartok.”
Egyébként van olyan barátom, akivel hároméves korunk óta vagyunk jóban. Vagyis inkább már testvérek…
– mesélte Curtis, aki a család és a barátok mellett ismer még egy kapcsolati formát. Ezt pedig szándékosan külön kezeli, hiszen van az életében egy ember, aki nem illik bele egyik fontos halmazba sem, miközben mindkettővel bőven átfedésben áll.
Zoli bácsi amolyan apafiguraként áll Curtis mellett már évek óta. Ő lett a rapper életében, akire felnézhet és akinek a tanácsai mindenkiénél többet érnek és jelentenek számára. „Ha pedig már az emberi kapcsolataimról mesélek, meg kell említenem Zoli bácsit, aki mondhatni a pótfaterom. Ő Kaposvár mellett, Rádpusztán él és már nagyon várom, hogy újra találkozzunk. Ő az én igazi tanítómesterem. Ő az, akire minden szempontból fel tudok nézni és elfogadom a tanácsait, hiszen jóval tapasztaltabb nálam és jóval többet látott a világból, mint én. Sosem oktat ki engem, de úgy vezeti a beszélgetés fonalát, hogy magamtól találjak rá a megoldásokra. Általában reggel érkezem meg hozzá és gyakran hajnalig folyik a szó közöttünk” – fogalmazott lapunknak Curtis, aki az utóbbi években rengeteget tanult a férfitól. Többek között a tudni vágyást is. „Régebben nem nagyon érdekelt, ha nem tudtam valamit, vagy éppen fogalmam sem volt semmiről. De ez megváltozott. Persze, továbbra sem akarok én lenni a megmondóember semmilyen szinten. Vannak ebben az országban erre a „feladatra” önjelölt arcok bőven.”
Ők azok, akik azt hiszik, hogy mindenhez is értenek. Na, én nem ilyen vagyok…
„Én csak szeretnék zenélni, jó dalokat írni és békében, nyugalomban élni a családommal!” – zárta gondolatait a rapper, aki most vasárnap felesége mestereként ismét nekiveselkedik és fellép A Nagy Duett színpadán.
