Megtelt a Dózsa György tér Orbán Viktor országjárásán – Curtis és Radics Gigi tarolt Dunaújvárosban

Dunaújvárosban ma megállt az idő, vagy legalábbis minden közlekedési eszköz, ugyanis a Dózsa György tér úgy telt meg, ahogy azt még a legvérmesebb helyi lokálpatrióták sem láthatták az utóbbi években. Pontosan 25 nappal az április 12-ei sorsdöntő választások előtt Orbán Viktor országjárása nem egyszerű kampánymegálló, hanem egy kőkemény, látványos és érzelmektől túlfűtött erődemonstráció a Duna-parti város szívében, amihez két nagyszerű előadóművész is asszisztált. Curtis és Radics Gigi produkciója mindenkit elkápráztatott.

Curtis és Radics Gigi már számtalanszor bizonyítottak Háborúellenes Gyűléseken is

Curtis és Radics Gigi Szabadság Vándorai ismét tarolt

A tömeg már kezdés előtt hömpölygött a környező utcákban, a nemzeti színű lobogók mellett pedig megjelentek a békét szorgalmazó transzparensek is. A hangulat akkor hágott a tetőfokára, amikor a színpadon hirtelen feltűnt a magyar könnyűzene két ikonja: a rapper, Curtis, és a soul-díva, Radics Gigi. A Demjén Ferenc által örökzölddé vált Szabadság vándorai ismét felejthetetlen pillanatot okozott.

Orbán Viktor beszéde csak hab a tortán

És még csak ezután hallhatjuk majd Orbán Viktor beszédét, ami rengeteg embert vonzott a Dózsa György térre. Különösen fontos alkalom ez, hiszen az április 12-ei választás nem csupán négy évről szól, hanem generációk sorsáról, többek között arról, hogy Magyarország képes lesz-e kimaradni a háborúból. A kormány álláspontja egyértelmű ezen a fronton is: nem kérünk a háborúból, erőszakból és az ukrán fenyegetésből. Helyette szeretnénk megmaradni a béke szigetének a zűrzavarossá vált Európában.