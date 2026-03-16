"A testem jelzett sajnos…" - Magyarázkodni kényszerült Curtis

A Nagy Duett legutóbbi adásában a versenyzők két produkcióval is színpadra álltak: Curtis és felesége, Barnai Judit például ifjabb Schobert Norbi és Lengyel Johanna párosával állt össze, ám némi hiba csúszott az előadásba, mivel a rapper elfelejtette a szövegét. Utóbb Curtis azt érezte, tartozik némi magyarázattal a rajongóknak, akiknek a szavazatai ezúttal is továbbjuttatták őket.

Zsúfolt vasárnapja volt Curtisnek / Fotó: Máté Krisztián

Magyarázkodni kényszerült Curtis

Ezen a héten öt próbám és három fellépésem volt. Ma már 6:00-kor keltem, mert mennem kellett próbára és utána fellépés. Onnan egyből rohantam át a Duettre… A testem jelzett sajnos… Természetesen tudtam a dalt! Egy sor csúszott el

- számolt be a történtekről a minap a közösségi oldalán Curtis, kiemelve, a műsor készítői nem is engednék őket színpadra állni őket úgy, hogy nem készültek fel kellően a feladott dalból.

A következő hét sem lesz könnyebb… Megint lesz három próbám és négy fellépésem. Bár az nagy segítség, hogy vasárnap a Duett napján tudok napközben majd pihenni, mert nem lesz aznap más kötelezettségem. Azon leszek, hogy a legjobbat tudjam nyújtani, ÍGÉREM!

- fogadta meg a rapper.

Köszönjük, hogy velünk vagytok és köszönjük a rengeteg szavazatot!

- fejezte ki háláját ezután a rajongók felé Curtis, akik a kommentszekcióban biztosították őt arról, ezután is mellette, mellettük állnak, és, hiba ide vagy oda, remek volt a produkciójuk.