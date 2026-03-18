Curtis apaként szólalt meg: „Semmi közünk ehhez a háborúhoz!”

Hatalmas ováció fogadta Curtist és Radics Gigit ma Dunaújvárosban, ahol Orbán Viktor országjárásának legújabb állomásán léptek színpadra. A rapper és az énekesnő nem először áll együtt színpadra: Széki Attila az utóbbi időben minden fontosabb békepárti eseményen ott van, legyen szó a Békemenetről, vagy a Háborúellenes Gyűlésekről.
Curtis a Borsnak adott korábbi nyilatkozatában kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mi hajtja őt ebben a feszült politikai helyzetben. A rapper szerint a szomszédunkban zajló konfliktus rávilágít arra, mekkora kincs az a biztonság, amiben élünk.
A szomszédunkban zajló háború miatt különösen fontos, hogy tudjuk, milyen jó helyen élünk: békében és biztonságban. A dalban benne van, mit veszíthetnénk egy háborúval
– fejtette ki a rapper a Szabadság Vándorai kapcsán.
A dunaújvárosi fellépés is ezt az üzenetet erősítette. Curtis számára a zene nemcsak szórakoztatás, hanem egyfajta figyelemfelhívás is:
„Tőlünk nem is olyan messze, a szomszédunkban háború zajlik, és az az üzenet, hogy mi milyen jó helyen is vagyunk, békében és biztonságban élhetünk. A dalban benne van az is, hogy mit is veszíthetnénk egy háborúval… Csak a béke az elfogadható!” – szögezte le.
A népszerű előadó nemcsak általánosságban beszél a békéről, hanem apaként is retteg a gondolattól, hogy a jövő generációit, köztük saját gyermekét is érintheti egy esetleges eszkaláció. Curtis határozottan ellenzi a NATO-missziókat és a magyar katonák külföldre küldését:
Azt gondolom, 2020-as években arról beszélni, hogy magyar embereket küldünk más országba harcolni, már eleve egy lehetetlen felvetés, főleg úgy, hogy semmi közünk ehhez a háborúhoz”
– jelentette ki kategorikusan. A rapper egy szívszorító példát is hozott: „Én nem örülnék, ha holnap azt mondanák: fellépés helyett el kell utaznom egy másik országba, emberekre lövöldözni. És azt sem engedném, hogy a kisfiamat elvigyék, később, ha már nagyobb lesz. Ez szerintem a mai világban elképzelhetetlen, és biztos vagyok benne, hogy nem a harc a megoldás.”
Úgy tűnik, Curtis megtalálta az utat a közönség szívéhez: a kemény rapper imázsát most egy felelősségteljes, hazáját és családját óvó művész váltotta fel, aki szerint, ha más nemzetek háborúját segítjük, az nem vezet előre: „Mindenképpen a békére kellene törekedni!” – ez az üzenet zeng most országszerte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.