Jön a vérhold: ez a 3 csillagjegy készüljön, mert március 3-án végzetes változások következnek

Az év első fogyatkozási időszaka már február közepén beindult, de csupán most éri el a tetőpontját. A vöröses árnyalatba boruló telihold asztrológiai értelemben egy másfél éves belső folyamat végére tesz pontot, különösen 3 jegy életében. Ezeket a változásokat hozza a csillagjegyek életébe 2026 vérholdja, ami a Szűz jegyében ragyog majd fel március 3-án egy teljes holdfogyatkozás kíséretében!

2026 vérhold: erre a 3 csillagjegyre lesz a legnagyobb hatással.

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

A március 3-i vérhold egy hosszú asztrológiai ciklust zár le.

Karmikus lezárások és új irányok jelennek meg.

Három csillagjegy életébe látványos fordulatokat hoz a holdfogyatkozás.

2026 vérhold: ez a 3 csillagjegy készüljön, mert végzetes változásokat hoz életükbe a holdfogyatkozás

Így hat a márciusi vérhold a Szűz csillagjegyre

A március 3-ai vérhold erre a csillagjegyre lesz a legnagyobb hatással! A holdfogyatkozás a Szűz jegyében történik, így a Szűz számára ez a nap egy személyes mérföldkő lesz. Identitása, önképe, a felé irányuló elvárások – minden terítékre kerül.

Az elmúlt időszak a Szűznek a folyamatos teljesítésről és a megpróbáltatásokról szólt. Arra koncentrált, hogy egyre jobb és jobb legyen abban, amit csinál. A vérhold azonban rávilágít arra, milyen kimerítő is ez az állandó készenléti állapot számára. Lezár egy korszakot, amelyben a megfelelési kényszere túldominálta az örömét és boldogságát szolgáló tevékenységeit. Ezzel együtt új irányokba indul, egy olyan helyre, ahol az önszeretet és az önelfogadás kapja a vezető szerepet. Egy mély és alapos fordulat következik be a Szűz életében a március 3-ai holdfogyatkozással, amit nem csupán a jegy szülötte, de minden körülötte élő is tapasztalni fog. Végre eljött az ő ideje!

Így hat a márciusi vérhold a Halak csillagjegyre

A Szűzzel szemben álló Halak jegyét szintén erősen érinti a holdfogyatkozás. Nála a kapcsolatok, elköteleződések kerülnek fókuszba. Egy viszonya új szintre lép majd – vagy épp lezárul, de egy biztos: a kétes helyzetek végleg rendeződni fognak!

A Halak számára március 3-a egy spirituális jellegű ébredést tartogat, amely eloszlatja az illúziókat. Képes lesz kijelölni irányait és határait. Ennek köszönhetően egy sokkal nagyobb lendülettel közelít majd céljai felé. Azonban megfontoltnak kell lennie: fel kell tennie magának a kérdést, hogy hajlandó-e vállalni vágyai elérése érdekében az előtte álló akadályokat? Vagy marad a megszokott kerékvágásban.