Curtis T.Danny maszkja mögé bújt – közös projekt vagy provokáció?

Újabb találgatási hullám indult el a hazai bulvárvilágban, miután Curtis Instagram- és Facebook-oldalára is feltöltött egy fotót, amelyen olyan maszkot visel, amilyet az elmúlt hónapokban T. Danny is rendszeresen hord. A kép pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, a rajongók pedig azonnal elkezdték találgatni, vajon puszta stílusjátékról, baráti gesztusról vagy egy közelgő közös projektről van szó.
Curtis maszkja valószínűleg csak ideiglenesen került fel és nem fog akkora találgatáscunamit elindítani, mint zenésztársa, T. Danny arcfedője – akinek rejtélyes maszkja az utóbbi időszakban számos kérdést vetett fel a nyilvánosság körében. Felröppentek olyan hírek is, hogy talán rejtegetni szeretné az arcát vagy inkább az orrát, míg mások szerint mindössze az imidzsét erősíti ezzel a titokzatos megjelenéssel. Az is beszédes ugyanakkor, hogy az elmúlt hetekben több forgatás kedvéért is lekerült róla a maszk, ami tovább duzzasztja a kérdés, hogy mi a viselet valódi oka. Éppen ezért sokan azt sem tartják kizártnak, hogy Curtis posztja egy készülő közös dal vagy videóklip előjele. A két fenegyerek együttműködése komoly érdeklődést váltana ki, és egy rejtélyes, maszkos vizuál erős felütése lehetne egy közös projektnek. Az is elképzelhető, hogy már zajlanak a forgatások, és a közösségi médiás bejegyzés csupán egy finom utalás a közelgő premierről.
Múlt vasárnap este elstartolt A Nagy Duett 2026-os évada, ahol a sztárpárok látványos produkciókkal igyekeznek lenyűgözni a zsűrit és a nézőket. Széki Attila Curtis és Barnai Judit párosa már az első adásban megmutatta, hogy nem félnek öniróniával szórakoztatni a közönséget, most azonban új szintre szeretnék emelni a produkciójukat. Sokak szerint a megoldás éppen itt, a televízió képernyőjén keresendő. Curtis Barnai Judit oldalán magabiztosan lépett tovább az eheti adásba. Nem kizárt tehát, hogy ez magyarázza Curtis szokatlan megjelenését, T.Danny maszkjának viselését.
Egy biztos: Curtis aligha provokációból osztotta meg a fotót, hiszen T. Danny maga is kedvelte a bejegyzést, ami inkább baráti vagy szakmai összhangra utal. Hogy közös zenei dobás, tévés produkció vagy csupán játékos figyelemfelkeltés áll a háttérben, egyelőre rejtély – de az biztos, hogy a maszk ismét a reflektorfénybe került.
