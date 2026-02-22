Curtis T.Danny maszkja mögé bújt – közös projekt vagy provokáció?

Újabb találgatási hullám indult el a hazai bulvárvilágban, miután Curtis Instagram- és Facebook-oldalára is feltöltött egy fotót, amelyen olyan maszkot visel, amilyet az elmúlt hónapokban T. Danny is rendszeresen hord. A kép pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, a rajongók pedig azonnal elkezdték találgatni, vajon puszta stílusjátékról, baráti gesztusról vagy egy közelgő közös projektről van szó.

Curtis feleségével, Barnai Judittal érkezett a színpadra a múlt héten indult Nagy Duettben (Fotó: Mediaworks Archív)

Curtis T.Danny maszkjába bújt

Curtis maszkja valószínűleg csak ideiglenesen került fel és nem fog akkora találgatáscunamit elindítani, mint zenésztársa, T. Danny arcfedője – akinek rejtélyes maszkja az utóbbi időszakban számos kérdést vetett fel a nyilvánosság körében. Felröppentek olyan hírek is, hogy talán rejtegetni szeretné az arcát vagy inkább az orrát, míg mások szerint mindössze az imidzsét erősíti ezzel a titokzatos megjelenéssel. Az is beszédes ugyanakkor, hogy az elmúlt hetekben több forgatás kedvéért is lekerült róla a maszk, ami tovább duzzasztja a kérdés, hogy mi a viselet valódi oka. Éppen ezért sokan azt sem tartják kizártnak, hogy Curtis posztja egy készülő közös dal vagy videóklip előjele. A két fenegyerek együttműködése komoly érdeklődést váltana ki, és egy rejtélyes, maszkos vizuál erős felütése lehetne egy közös projektnek. Az is elképzelhető, hogy már zajlanak a forgatások, és a közösségi médiás bejegyzés csupán egy finom utalás a közelgő premierről.

A Nagy Duett is felmerült

Múlt vasárnap este elstartolt A Nagy Duett 2026-os évada, ahol a sztárpárok látványos produkciókkal igyekeznek lenyűgözni a zsűrit és a nézőket. Széki Attila Curtis és Barnai Judit párosa már az első adásban megmutatta, hogy nem félnek öniróniával szórakoztatni a közönséget, most azonban új szintre szeretnék emelni a produkciójukat. Sokak szerint a megoldás éppen itt, a televízió képernyőjén keresendő. Curtis Barnai Judit oldalán magabiztosan lépett tovább az eheti adásba. Nem kizárt tehát, hogy ez magyarázza Curtis szokatlan megjelenését, T.Danny maszkjának viselését.

Egy biztos: Curtis aligha provokációból osztotta meg a fotót, hiszen T. Danny maga is kedvelte a bejegyzést, ami inkább baráti vagy szakmai összhangra utal. Hogy közös zenei dobás, tévés produkció vagy csupán játékos figyelemfelkeltés áll a háttérben, egyelőre rejtély – de az biztos, hogy a maszk ismét a reflektorfénybe került.