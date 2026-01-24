ByeAlex most csúnyán visszaszólt – újabb botrány a láthatáron?

ByeAlex, polgári nevén Márta Alex, az elmúlt évek egyik legmegosztóbb magyar előadójává nőtte ki magát, aki sosem félt kimondani, amit gondol. A zenész rendszeresen használja a közösségi médiát arra, hogy véleményt formáljon, gyakran nyersen és szűrők nélkül. Most azonban nem egy dal vagy egy interjú, hanem egy megdöbbentő megjegyzés borzolta fel a kedélyeket. Sokan ízléstelennek és időzítésében különösen szerencsétlennek ítélték ezt a kijelentést, lássuk, hogy miért!

ByeAlex drogbotránya után sokan kiakadtak (Fotó: ByeAlex Instagaram)

ByeAlex és a „fehér por”: most túl messzire ment

Az egész egy egyszerű poszttal indult: ByeAlex leírta, hogy „rühellem a telet”. Nem is kellett több az internetezőknek:

pedig a hó is fehér por...

Ami pedig ezután jött ByeAlextől, az robbanásszerű reakciókat váltott ki:

a legjobb esetben is csak csöves kristály a hó. nem jó az semmire.

Sokan azonnal felkapták a fejüket, mert szerintük ez a poén különösen rosszul vette ki magát annak fényében, hogy az énekes nemrégiben már keveredett botrányba hasonló utalások és cselekedetek miatt. Voltak, akik védelmükbe vették, mondván, csak fekete humor, mások szerint viszont ez már bőven túlment egy határon.

ByeAlex, Rákóczi Benjamina exe újra kommentháborúba keveredett (Fotó: ByeAlex Instagram)

Kínos időzítés vagy tudatos provokáció?

A felháborodott hozzászólók szerint ByeAlex pontosan tudta, mire utal a mondatával, és nem véletlenül fogalmazott így. Többen azt írták, hogy egy közszereplőnek felelőssége van, főleg akkor, ha korábban már megégette magát hasonló ügyekben.

A rajongók viszont úgy látják, az énekes mindig is szókimondó volt, és épp ez az őszinteség az, ami miatt sokan szeretik. Egy biztos: a „csöves kristályos” megjegyzés újra reflektorfénybe helyezte ByeAlexet, és ismét bebizonyította, hogy nála egyetlen mondat is elég ahhoz, hogy felrobbanjon az internet.