Csendben öl: így kerülheted el a magyarok vezető halálokát

A szív- és érrendszeri betegségek világszerte vezető halálokok.

Hátterükben gyakran érelmeszesedés áll.

Kialakulásuk évekig tünetmentes lehet.

A magas vérnyomás és koleszterin jelentős kockázati tényező.

Életmóddal nagyrészt befolyásolhatók.

Rendszeres szűrés segíti a korai felismerést.

A szív- és érrendszeri betegségek közé tartozik a koszorúér-betegség, a szívinfarktus, a stroke és a szívelégtelenség. Ezek az állapotok az erek falának károsodásával, beszűkülésével vagy elzáródásával függenek össze. A folyamat alapja sokszor az érelmeszesedés, amely során zsíros lerakódások halmozódnak fel az artériák falában, csökkentve a véráramlást. Ma vezető halálok Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek csoportja, amely a lakosság jelentős részét érinti, nőket és férfiakat egyaránt. A témáról dr. Költő Gyöngyvér kardiológussal beszélgettünk.

A szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok Magyarországon. Fotó: sasirin pamai / shutterstock

Miért ilyen gyakoriak a szív- és érrendszeri betegségek?

A modern életmód jelentős szerepet játszik a szív-érrendszeri betegségek terjedésében. A mozgásszegény életmód, a feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend, a dohányzás és a krónikus stressz mind hozzájárulnak az érfalak károsodásához. A túlsúly és a 2-es típusú cukorbetegség tovább növeli a kockázatot.

A szív-érrendszeri betegségek gyakoriságát az is magyarázza, hogy sokáig nem okoznak markáns tüneteket. Az érelmeszesedés csendben halad előre, és gyakran csak akkor derül ki, amikor már súlyos szövődmény – például infarktus vagy stroke – jelentkezik.

A megelőzés lehetőségei

,,Vannak olyan kockázati tényezők, amelyeken nem tudunk változtatni – például az életkor, a nem vagy a családi halmozódás. Ugyanakkor számos rizikófaktor életmódbeli eredetű: az elhízás, a dohányzás, a helytelen táplálkozás, a túlzott alkoholfogyasztás, a mozgásszegény és stresszes életmód mind növelik a koszorúér-betegség és az infarktus kialakulásának kockázatát” – magyarázta lapunknak dr. Költő Gyöngyvér.

A szív-érrendszeri betegségek megelőzésében kulcsszerepe van az életmódbeli változtatásoknak. A rendszeres fizikai aktivitás javítja a keringést és csökkenti a vérnyomást. A zöldségekben, teljes kiőrlésű gabonákban és egészséges zsírokban gazdag étrend mérsékli a koleszterinszintet.

A dohányzás abbahagyása az egyik leghatékonyabb lépés a kockázat csökkentésében. Emellett fontos a rendszeres vérnyomás-, vércukor- és koleszterinellenőrzés. A szív-érrendszeri betegségek korai felismerése jelentősen javítja a túlélési esélyeket.