Csendben öl: így kerülheted el a magyarok vezető halálokát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 17:15
A kardiovaszkulátis kórállapotok világszerte vezető haláloknak számítanak. A szív- és érrendszeri betegségek kialakulása gyakran hosszú évek alatt, tünetmentesen zajlik, ezért a megelőzés kulcsfontosságú.
  • A szív- és érrendszeri betegségek világszerte vezető halálokok.
  • Hátterükben gyakran érelmeszesedés áll.
  • Kialakulásuk évekig tünetmentes lehet.
  • A magas vérnyomás és koleszterin jelentős kockázati tényező.
  • Életmóddal nagyrészt befolyásolhatók.
  • Rendszeres szűrés segíti a korai felismerést.

A szív- és érrendszeri betegségek közé tartozik a koszorúér-betegség, a szívinfarktus, a stroke és a szívelégtelenség. Ezek az állapotok az erek falának károsodásával, beszűkülésével vagy elzáródásával függenek össze. A folyamat alapja sokszor az érelmeszesedés, amely során zsíros lerakódások halmozódnak fel az artériák falában, csökkentve a véráramlást. Ma vezető halálok Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek csoportja, amely a lakosság jelentős részét érinti, nőket és férfiakat egyaránt. A témáról dr. Költő Gyöngyvér kardiológussal beszélgettünk.

Szív- és érrendszeri betegségek prezentálása egy szív maketten
A szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok Magyarországon. Fotó: sasirin pamai /   shutterstock

Miért ilyen gyakoriak a szív- és érrendszeri betegségek?

A modern életmód jelentős szerepet játszik a szív-érrendszeri betegségek terjedésében. A mozgásszegény életmód, a feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend, a dohányzás és a krónikus stressz mind hozzájárulnak az érfalak károsodásához. A túlsúly és a 2-es típusú cukorbetegség tovább növeli a kockázatot.

A szív-érrendszeri betegségek gyakoriságát az is magyarázza, hogy sokáig nem okoznak markáns tüneteket. Az érelmeszesedés csendben halad előre, és gyakran csak akkor derül ki, amikor már súlyos szövődmény – például infarktus vagy stroke – jelentkezik.

A megelőzés lehetőségei

,,Vannak olyan kockázati tényezők, amelyeken nem tudunk változtatni – például az életkor, a nem vagy a családi halmozódás. Ugyanakkor számos rizikófaktor életmódbeli eredetű: az elhízás, a dohányzás, a helytelen táplálkozás, a túlzott alkoholfogyasztás, a mozgásszegény és stresszes életmód mind növelik a koszorúér-betegség és az infarktus kialakulásának kockázatát” – magyarázta lapunknak dr. Költő Gyöngyvér.

A szív-érrendszeri betegségek megelőzésében kulcsszerepe van az életmódbeli változtatásoknak. A rendszeres fizikai aktivitás javítja a keringést és csökkenti a vérnyomást. A zöldségekben, teljes kiőrlésű gabonákban és egészséges zsírokban gazdag étrend mérsékli a koleszterinszintet.

A dohányzás abbahagyása az egyik leghatékonyabb lépés a kockázat csökkentésében. Emellett fontos a rendszeres vérnyomás-, vércukor- és koleszterinellenőrzés. A szív-érrendszeri betegségek korai felismerése jelentősen javítja a túlélési esélyeket.

,,A jól befolyásolható kockázati tényezők felismerése és kezelése kulcsfontosságú. A kardiológusok célja a szív-érrendszeri egészség megőrzése már fiatal kortól, valamint a magas rizikójú betegek személyre szabott, szakszerű ellátása” – tette hozzá a doktornő.

A társadalmi hatás

A szív-érrendszeri betegségek nemcsak egyéni, hanem társadalmi szinten is komoly terhet jelentenek. A munkaképtelenség, a hosszú távú kezelések és a rehabilitáció jelentős gazdasági költségekkel jár. A lakossági edukáció és a prevenciós programok hosszú távon csökkenthetik a halálozási arányt.

