A DELTA Program adatai nem hazudnak: Ennyi kábítószeres kezén kattant a bilincs

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 17:20
kábítószerDelta
Több mint 400 büntetőeljárás, több száz gyanúsított. A Delta Program számadatai elképesztőek.

Mérleget vont a rendőrség. A DELTA Program sikerességét a számok is hűen tükrözik. A Police.hu oldalán közzétették az intézkedéssorozat 2025. március 1-jei indulása óta eltelt egy év adatait.

Hihetetlen adatokat közölt a rendőrség a Delta Programról
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A Magyar Rendőrség hivatalos oldalán rendszeresen beszámolnak a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét érintő, kábítószer bűnözéshez kapcsolódó elfogásokról és felderítésekről.

A Delta elképesztő számadatai beszédesek:

  • 424 büntetőeljárást indítottak kábítószerrel kapcsolatban;
  • 264 gyanúsítottat hallgattak ki;
  • 120 gyanúsítottat vettek őrizetbe, közülük 99 főnek rendelte el a bíróság a letartóztatását;
  • 358,28 kg kábítószert foglaltak le;
  • 117.194.448 millió forint értékben foglaltak le pénzt, számlapénzt illetve ingóságot.

Helyi szervekre lebontva az alábbiak szerint alakultak a számadatok:

  • Szolnoki Rendőrkapitányság: 147 büntetőeljárás,106 gyanúsított, 30 őrizetbe vétel
  • Jászberényi Rendőrkapitányság 70 büntetőeljárás, 48 gyanúsított, 31 őrizetbe vétel
  • Karcagi Rendőrkapitányság 110 büntetőeljárás, 49 gyanúsított, 39 őrizetbe vétel
  • Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 51 büntetőeljárás, 22 gyanúsított, 7 őrizetbe vétel
  • Mezőtúri Rendőrkapitányság 12 büntetőeljárás, 7 gyanúsított, 1 őrizetbe vétel
  • Tiszafüredi Rendőrkapitányság 18 büntetőeljárás, 14 gyanúsított, 2 őrizetbe vétel
  • Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 16 büntetőeljárás, 18 gyanúsított, 10 őrizetbe vétel

A DELTA Program nem ért véget… A rendőrök nap mint nap azon dolgoznak, hogy a kábítószer-kereskedőket és a drogot kivonják a forgalomból!

 

