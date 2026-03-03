A DELTA Program adatai nem hazudnak: Ennyi kábítószeres kezén kattant a bilincs

Mérleget vont a rendőrség. A DELTA Program sikerességét a számok is hűen tükrözik. A Police.hu oldalán közzétették az intézkedéssorozat 2025. március 1-jei indulása óta eltelt egy év adatait.

Hihetetlen adatokat közölt a rendőrség a Delta Programról

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A Magyar Rendőrség hivatalos oldalán rendszeresen beszámolnak a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét érintő, kábítószer bűnözéshez kapcsolódó elfogásokról és felderítésekről.

A Delta elképesztő számadatai beszédesek:

424 büntetőeljárást indítottak kábítószerrel kapcsolatban;

Helyi szervekre lebontva az alábbiak szerint alakultak a számadatok:

Szolnoki Rendőrkapitányság: 147 büntetőeljárás,106 gyanúsított, 30 őrizetbe vétel

Jászberényi Rendőrkapitányság 70 büntetőeljárás, 48 gyanúsított, 31 őrizetbe vétel

Karcagi Rendőrkapitányság 110 büntetőeljárás, 49 gyanúsított, 39 őrizetbe vétel

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 51 büntetőeljárás, 22 gyanúsított, 7 őrizetbe vétel

Mezőtúri Rendőrkapitányság 12 büntetőeljárás, 7 gyanúsított, 1 őrizetbe vétel

Tiszafüredi Rendőrkapitányság 18 büntetőeljárás, 14 gyanúsított, 2 őrizetbe vétel

Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 16 büntetőeljárás, 18 gyanúsított, 10 őrizetbe vétel

A DELTA Program nem ért véget… A rendőrök nap mint nap azon dolgoznak, hogy a kábítószer-kereskedőket és a drogot kivonják a forgalomból!