A DELTA Program adatai nem hazudnak: Ennyi kábítószeres kezén kattant a bilincs

Mérleget vont a rendőrség. A DELTA Program sikerességét a számok is hűen tükrözik. A Police.hu oldalán közzétették az intézkedéssorozat 2025. március 1-jei indulása óta eltelt egy év adatait.
A Magyar Rendőrség hivatalos oldalán rendszeresen beszámolnak a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét érintő, kábítószer bűnözéshez kapcsolódó elfogásokról és felderítésekről.
A Delta elképesztő számadatai beszédesek:
Helyi szervekre lebontva az alábbiak szerint alakultak a számadatok:
A DELTA Program nem ért véget… A rendőrök nap mint nap azon dolgoznak, hogy a kábítószer-kereskedőket és a drogot kivonják a forgalomból!
