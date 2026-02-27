ByeAlex exe elhagyta az országot: vajon egyedül utazott el?

ByeAlex, az ország egyik legmegosztóbb zenésze, egyedül vigasztalódik, miközben egykori kedvese, Rákóczi Benjamina már a szabadságát élvezi. Jamina ugyanis egy távoli országban, egy forgatáson építi tovább a karrierjét. A rajongók azonban nem csak a munkára figyeltek fel: a legnagyobb kérdés most az, hogy vajon egyedül vágott-e neki az útnak, vagy egy titokzatos társ is vele tartott a repülőn? A modell láthatóan kivirult a szakítás óta, ami sokak szerint annak a jele, hogy végre kilépett a zenész árnyékából.
A szakítás híre bombaként robbant a hazai bulvárvilágban, hiszen sokan azt hitték, Alex és a gyönyörű modell kapcsolata örökké tart majd. A valóság azonban ennél jóval sötétebb fordulatot vett. Benjamina most egy reklámforgatás miatt utazott külföldre, a kommentelők azonban máris gyártják a teóriákat: vajon egyedül ment, vagy valaki más tartotta a kamerát a dögös fotók készítésekor? A találgatások nem alaptalanok, hiszen a gyönyörű modellnek nem ez az első munkája a zeneipar krémjével. Korábban olyan nevekkel dolgozott együtt, mint BSW Matyi vagy éppen Missh, így a rajongók rögtön arra gyanakodtak: vajon most is egy híres rapper oldalán tűnik majd fel a képernyőn? Sokan úgy vélik, Benjamina stílusa és kisugárzása most, a szakítás után lett csak igazán átütő, és nem lenne meglepő, ha a korábbi szakmai kapcsolatok után egy újabb sikeres előadó oldalán tűnne fel a jövőben.
Bár sokak szerint Jamina most kizárólag a munkára és a saját lelki békéjére koncentrál, a külföldi fotók egészen más energiát sugároznak. A modell posztjai után elindult a pletykaáradat: a rajongók emlékeznek rá, milyen jól mutatott a korábbi forgatásokon a hazai rap-szcéna fenegyerekei mellett. Vajon Alex után ismét a zenészvilágból választott valakit, vagy tanult a múltból és inkább magára fókuszál? A modell még hallgat és a rajongók szerint ez a titokzatosság csak még vonzóbbá teszi őt.
Míg Benjamina a karrierjét egyengeti, addig az énekes a hírek szerint magányosan tölti a mindennapjait. Az biztos, hogy ez a történet még tartogathat meglepetéseket, a következő hetek fotói pedig választ adhatnak a nagy kérdésre: szingli maradt-e a modell, vagy tényleg egy új fejezetet nyitott az életében, messze ByeAlex világától.
