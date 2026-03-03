Julie Bowen 56 éves lett – Hová tűnt sokak kedvenc tévés anyukája?

Julie Bowen karrierje már a kilencvenes években kezdődött, az emberek először a Happy, a flúgos golfos című filmben nyújtott alakításáért emlékezhetnek rá legrégebbről. Azóta pedig Julie Bowen sorozatokban folytatta munkáját kisebb-nagyobb szerepekben: ilyenekben, mint a Vészhelyzet, Dawson és a haverok, Nancy ül a fűben és a Lost, egyebek között. A Modern család lezárása után viszont szinte sehol nem láthatjuk sokak kedvenc tévés anyukáját.

A sorozat visszatérő poénja volt, hogy rivalizált Sofia Vergara szépségével, pedig Julie Bowen is egy gyönyörű nő (Fotó: gotpap)

Julie Bowen az igazi sikerét a Modern családnak köszönheti

Aki látott egyetlen részt ebből a sorozatból, pontosan tudja, mennyire bonyolult elmagyarázni, hogy pontosan hogyan kapcsolódtak egymáshoz a főszereplők. Ebbe nem is bonyolódnánk most bele, de azért elmondhatjuk, hogy ez volt az a sorozat, ami évekre lefoglalta a pacemakerrel élő Julie Bowent, mellette Ty Burell, Sofia Vergara, Ed O'Neill, Sarah Hyland és még sok más alkotó fergeteges játékával. A Modern család szokatlan alapkoncepciója, szerethető karakterei és a fiatal színészek felcseperedését követő narratívája 11 évadot élt meg. De nem csak a közönség tetszését nyerte el a sorozat, ugyanis 22 Emmy-díjat is sikerült bezsebelniük.

Julie Bowen játszotta Clair Dunphyt, a háztartásbéli anyukát, aki Phil Dunphy (Ty Burrell) egy ingatlan bróker felesége. A sors érdekes csavarja, hogy a színésznő magánéletében is sokan foglalkoznak ingatlannal: édesapja üzleti ingatlanokkal foglalkozott, egyik testvére belsőépítészként végzett és exférje ingatlanbefektető volt. Micsoda testhezálló szerep — de még így is az a közmegegyezés a stábban, hogy a bohókás Ty Burrell áll legközelebb a sorozatban alakított karakteréhez.

A sorozat bemutató epizódjainak forgatása alatt Julie Bowen terhes volt egy ikerpárral. Azonban a terhességet nem akarták beiktatni a sorozatba, ezért különböző kreatív trükkökkel, párnákkal és elé tartott szennyes vödrökkel igyekeztek eltakarni Bowen növekvő pocakját.

A csoda viszont nem tarthatott örökké

A sorozatot végül 2020-ban lekerekítették, hiszen ekkorra majdnem mindenki felnőtt életkorba lépett és nem nagyon tudtak új történetet mesélni. Az utolsó forgatási napról Bowen is megemlékezett egy korábbi People interjújában:

Valójában fél napot dolgoztunk, szóval az ebédidőt kicsit tovább húztuk. Ekkor pezsgőt bontottak az emberek. (...) Egy Beatles dalt énekeltünk és a Green Day — Time of Your Life című dalát — nagyon megható volt. Sofia könnyezett, mert nem ismerte ezt a dalt, de nagyon szomorúvá tette. Annyira nyálasnak éreztem az egészet, de mégis helyén való volt. Imádom ezeket az embereket.

A színésznő azóta is keresi a szerencséjét, számára a Modern család utáni időszak nem volt olyan zökkenőmentes, mint a tavalyi Emmy-gálán begyulladt szemű Sofiának. Olyan sorozatokban találkozhattunk vele, mint az új Kacsamesék, Amerikai fater és a Hailey megcsinálja. A színésznő rajongói kifejezetten vártak arra, hogy a Happy, a flúgos golfos 2-ben újra láthassák őt Adam Sandler mellett... csak azért, hogy a karakterét szó szerint kivégezzék az első 5 percben. Kimaradása ebből a nagyszabású projektből sokak számára kiverte a biztosítékot.