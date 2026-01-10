ByeAlex exe máris továbblépett? Benjamina bomba formában őrjíti meg a rajongókat

ByeAlex azaz Márta Alex az elmúlt évek egyik legmegosztóbb, ugyanakkor legfelkapottabb magyar előadója, aki nemcsak zenéjével, hanem magánéletével is rendszeresen a címlapokra kerül. A „botrányos énekes” jelzőt sokan aggatták már rá, legyen szó éles megszólalásairól vagy váratlan húzásairól. Nemrég szakított Rákóczi Benjaminával, akivel kapcsolata hónapokon át a közönség egyik kedvenc témája volt. Most azonban úgy tűnik, a fókusz egyre inkább az exbarátnőre terelődik, aki látványosan új fejezetet nyitott életében.

ByeAlex szakítása sokkolta a rajongókat (Instagram/ ByeAlex)

ByeAlex már a múlt? Benjamina látványosan továbblépett

Rákóczi Benjamina Instagram-sztorija valósággal felrobbantotta a közösségi médiát. Az edzőtermi fotón feszes has, formás idomok és magabiztosság látható – a kommentelők szerint ez egyértelmű üzenet. Sokan úgy vélik, ByeAlex már egyáltalán nem tényező Benjamina életében, sőt, egyesek szerint az énekes talán túl gyorsan feledésbe merült.

Edzős fotó, ami mindent visz

A képhez mindössze néhány súlyemelő emoji került, de a rajongók fantáziája azonnal beindult:

Ilyen formában nem sokáig lesz egyedül

– írják a követők.

A fotó egyszerre erőt, nőiességet és felszabadultságot sugároz, amit sokan egyfajta szakítás utáni bosszúformának tartanak.

Rákóczi Benjamina Jamina bomba formában van (Fotó: Instagram/ Rákóczi Benjamina)

Mit szól mindehhez ByeAlex?

Egyelőre ByeAlex részéről nincs reakció, ami csak tovább fokozza a találgatásokat. Vajon tényleg ilyen hamar túl van volt kedvesén? Vagy éppen csak csendben figyel? A rajongók szerint Benjamina üzenete egyértelmű: új élet, új célok, nincs helye a múltnak.

Mit hoz a jövő?

Természetesen már most elindultak a pletykák egy lehetséges új románcról is. Bár erre semmilyen konkrét bizonyíték nincs, a bomba forma és a magabiztos kisugárzás sokak szerint azt jelzi: Benjamina készen áll egy új kezdetre – immár ByeAlex nélkül.