Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

ByeAlex exe máris továbblépett? Benjamina bomba formában őrjíti meg a rajongókat

ByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 19:30
Benjaminaexbarátnő
A rajongók csak kapkodják a fejüket Rákóczi Benjamina legújabb posztja láttán. ByeAlex volt párja elképesztő formában mutatta meg magát, és sokak szerint ez több, mint egyszerű edzős fotó.

ByeAlex azaz Márta Alex az elmúlt évek egyik legmegosztóbb, ugyanakkor legfelkapottabb magyar előadója, aki nemcsak zenéjével, hanem magánéletével is rendszeresen a címlapokra kerül. A „botrányos énekes” jelzőt sokan aggatták már rá, legyen szó éles megszólalásairól vagy váratlan húzásairól. Nemrég szakított Rákóczi Benjaminával, akivel kapcsolata hónapokon át a közönség egyik kedvenc témája volt. Most azonban úgy tűnik, a fókusz egyre inkább az exbarátnőre terelődik, aki látványosan új fejezetet nyitott életében.

ByeAlex
ByeAlex szakítása sokkolta a rajongókat (Instagram/ ByeAlex)

ByeAlex már a múlt? Benjamina látványosan továbblépett

Rákóczi Benjamina Instagram-sztorija valósággal felrobbantotta a közösségi médiát. Az edzőtermi fotón feszes has, formás idomok és magabiztosság látható – a kommentelők szerint ez egyértelmű üzenet. Sokan úgy vélik, ByeAlex már egyáltalán nem tényező Benjamina életében, sőt, egyesek szerint az énekes talán túl gyorsan feledésbe merült.

Edzős fotó, ami mindent visz

A képhez mindössze néhány súlyemelő emoji került, de a rajongók fantáziája azonnal beindult:

Ilyen formában nem sokáig lesz egyedül

 – írják a követők. 

A fotó egyszerre erőt, nőiességet és felszabadultságot sugároz, amit sokan egyfajta szakítás utáni bosszúformának tartanak.

Rákóczi Benjamina
Rákóczi Benjamina Jamina bomba formában van (Fotó: Instagram/ Rákóczi Benjamina)

Mit szól mindehhez ByeAlex?

Egyelőre ByeAlex részéről nincs reakció, ami csak tovább fokozza a találgatásokat. Vajon tényleg ilyen hamar túl van volt kedvesén? Vagy éppen csak csendben figyel? A rajongók szerint Benjamina üzenete egyértelmű: új élet, új célok, nincs helye a múltnak.

Mit hoz a jövő?

Természetesen már most elindultak a pletykák egy lehetséges új románcról is. Bár erre semmilyen konkrét bizonyíték nincs, a bomba forma és a magabiztos kisugárzás sokak szerint azt jelzi: Benjamina készen áll egy új kezdetre – immár ByeAlex nélkül.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu