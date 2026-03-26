Most érkezett az információ: már vádat is emeltek Boráros Gábor ellen

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, Boráros Gábor ismét a rendőrség látókörébe került, miután egy közúti ellenőrzést követően őrizetbe vették.

Már vádat is emeltek Boráros Gábor ellen

Letartóztatták Boráros Gábort

Ma délután a dunaszerdahelyi járásban, Csilizpatas faluban a rendőrök megállították és igazoltatták egy Skoda típusú jármű vezetőjét. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőrnek korábban már elvették a jogosítványát, továbbá eltiltották a vezetéstől. A 33 éves férfit a helyszínen őrizetbe vették, és eljárás indult ellene

- erősítette meg szerdán a rendőrség az esettel kapcsolatban.