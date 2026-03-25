Újabb részletek láttak napvilágot: kiderült, miért vitték el a rendőrök Boráros Gábort

Ahogy arról a Bors beszámolt, sajtóinformációk szerint Boráros Gábor ismét ismét a rendőrség látókörébe került, miután egy közúti ellenőrzést követően őrizetbe vették.
Ma délután a dunaszerdahelyi járásban, Csilizpatas faluban a rendőrök megállították és igazoltatták egy Skoda típusú jármű vezetőjét. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőrnek korábban már elvették a jogosítványát, továbbá eltiltották a vezetéstől. A 33 éves férfit a helyszínen őrizetbe vették, és eljárás indult ellene
- erősítette meg szerdán a rendőrség az esettel kapcsolatban.
Az MMA-harcosnak nem először gyűlt meg a baja a hatóságokkal. Korábban, 2025 februárjában a rendőrök már szinten megállították Borárost, akkor a rutinellenőrzés során droggyorstesztet is végeztek, amely végül pozitív eredményt mutatott. A Paraméter akkori értesülései szerint a teszt kokain jelenlétét mutatta ki az apa szervezetében. Rendőrségi közlésre hivatkozva azt írták, hogy Boráros együttműködő volt az igazoltatás és a teszt során, ami után egy egészségügyi intézménybe kísérték, ahol további mintákat vettek tőle.
Az esettel kapcsolatban korábban Jákli Mónika volt párja úgy fogalmazott, hogy az csupán a személye elleni támadás volt, miután nem fogyasztott semmilyen kábítószert. Az egyik televíziós műsornak bővebben így nyilatkozott az esetről:
Akkor, amikor történt ez az igazoltatás, amikor a rendőrök megállítottak, semmilyen állapotban, semmilyen szer hatása alatt nem vezettem a gépjárművet. Győrből jöttem haza, mert ott voltam edzeni. Első alkalommal megállítottak Padányban, az igazoltatásnál csak elkérték az okmányaimat, illetve volt alkoholteszt, ami negatív volt. Kicsit még beszélgettek is velem, meccsekről kérdeztek, meg hasonló, majd utána mondták, hogy oké, rendben, folytathatom tovább az utamat.
Azt állította, hogy teljesen megdöbbentette, hogy pozitív lett a drogtesztje, mert ekkor már évek óta nem élt semmilyen szerrel.
Az MMA-harcos teljesen mást állít, mint a rendőrség: Boráros azt mondta, hogy először Padányban, majd Mádban állították meg, de a hatóságok szerint ez fordítva történt.
A Blikk szerint ma kiderült, hogy később elvették a jogosítványát és a vezetéstől is eltiltották, ugyanakkor a közösségi oldalain több olyan poszt is van, ahol az eltiltás ellenére is vezet a közelmúltban. Magyarországon az eltiltás tartama lehet határozott idejű vagy végleges is. A határozott idejű eltiltás legrövidebb időtartama egy hónap, a leghosszabb pedig 10 év. A szabálysértési törvény alapján a rövidebb tartam – 1 hónap és 1 év közötti – is gyakori, de súlyosabb bűncselekmények esetén akár több évre is elveszítheti valaki a jogosítványát – írja a lap.
