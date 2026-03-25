Újabb részletek láttak napvilágot: kiderült, miért vitték el a rendőrök Boráros Gábort

Ahogy arról a Bors beszámolt, sajtóinformációk szerint Boráros Gábor ismét ismét a rendőrség látókörébe került, miután egy közúti ellenőrzést követően őrizetbe vették.

Letartóztatták Boráros Gábort

Ma délután a dunaszerdahelyi járásban, Csilizpatas faluban a rendőrök megállították és igazoltatták egy Skoda típusú jármű vezetőjét. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőrnek korábban már elvették a jogosítványát, továbbá eltiltották a vezetéstől. A 33 éves férfit a helyszínen őrizetbe vették, és eljárás indult ellene

- erősítette meg szerdán a rendőrség az esettel kapcsolatban.

Pozitív lett a drogteszt

Az MMA-harcosnak nem először gyűlt meg a baja a hatóságokkal. Korábban, 2025 februárjában a rendőrök már szinten megállították Borárost, akkor a rutinellenőrzés során droggyorstesztet is végeztek, amely végül pozitív eredményt mutatott. A Paraméter akkori értesülései szerint a teszt kokain jelenlétét mutatta ki az apa szervezetében. Rendőrségi közlésre hivatkozva azt írták, hogy Boráros együttműködő volt az igazoltatás és a teszt során, ami után egy egészségügyi intézménybe kísérték, ahol további mintákat vettek tőle.