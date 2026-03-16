"Jött folyamatosan a vészjelzés" - Boráros Gábor újabb részleteket árult el Jákli Mónika balesetéről

Jákli Mónika balesete az idei év egyik legmegrázóbb tragédiája, s bár lassan két hónapja történt, még mindig nem hagyja nyugodni a nyilvánosságot. Móni egykori párja és kislánya édesapja, Boráros Gábor a Frizbi Tv-n, Hajdú Péter műsorában mesélt a tragédia körülményeiről és arról, hogyan élte meg azt az ominózus éjszakát, illetve azóta miként telnek a mindennapokat négyéves kislányával, Zorával.

Jákli Mónika balesetével kapcsolatban sok a rejtély, de ezek közül lesznek olyanok, amelyekre sosem kapunk választ

Jákli Mónika balesetének helyszínéről eltűnt a telefonja

balesetének helyszínéről eltűnt a telefonja Boráros Gábor szerint sosem tűnt el, hiszen folyamatosan lehetett tudni, hogy hol van

szerint sosem tűnt el, hiszen folyamatosan lehetett tudni, hogy hol van Boráros Gábor is értesítendő személynek volt beállítva Móninál, így ő is folyamatosan kapta a vészjelzéseket, hogy baj van.

Jákli Mónika balesete: „Senki nem üldözte őt”

Boráros Gábor a beszélgetésben elárulta, hogy Jákli Mónika halálának okáról ugyan rengeteg teória látott napvilágot, ezek azonban nem voltak megalapozottak.

Én is tanúja voltam az őrült teóriáknak, hogy mi mindennel fűszerezték és csavarták ezt az egész történetet, ami elképesztő hülyeségeket és hazugságokat eredményezett. Egyből pontot is tennék a végére, hogy senki nem üldözte vagy szorította le őt az útról.

Boráros Gábor úgy véli, egész egyszerűen olyanok voltak a körülmények, ami elég volt ahhoz, hogy megtörténjen a baj: Mónika hajnalban, tejködben, nagy sebességgel hajtott egy veszélyes útszakaszon, amit ráadásul halálútnak is neveznek. Gábor kifejtette, hogy ezen az útszakaszon kifejezetten óvatosnak kell lenni.

A fitneszmodell, influenszer négyéves kislánya természetesen apukájához, Boráros Gáborhoz került

Ezen a 63-as főúton, ami Komárom és Nagymegyer irányából jön Dunaszerdahely felé, nem tudom hányan vesztették már életüket ezen a szakaszon, vagy ebben a kanyarban is, ahol Mónika balesetet szenvedett. Biztos, hogy gyorsan ment, ez szerintem nem is volt kérdés senki számára. Ha egy olyan kocsi, ami nem mondható átlagosnak, szétszakad az ütközés következtében és fákat tör ki a helyükről, akkor az biztos, hogy nem arra utal, hogy ötvennel legurult az árokba. Ez valamilyen szinten a saját felelőtlenségének köszönhető.

Boráros Gábor szerint érthetetlen, hogy hová hajtott éjjel fél 4-kor olyan nagy sebességgel, tejködben, annak tudatában, hogy a négyéves kislánya várta őt otthon.

Hogy miért ment arra abban az időpontban, valószínűleg soha nem fogjuk már megtudni. Ha én megyek valahová, akkor is mindig tudom, hogy vár valaki otthon, aki sokkal fontosabb, mint az, hogy mennyire sietek. Mert az ráér. Az, hogy hazaérjek, de mindig hazaérjek, az sokkal fontosabb.