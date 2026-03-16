"Jött folyamatosan a vészjelzés" - Boráros Gábor újabb részleteket árult el Jákli Mónika balesetéről

Jákli Mónika balesete az idei év egyik legmegrázóbb tragédiája, s bár lassan két hónapja történt, még mindig nem hagyja nyugodni a nyilvánosságot. Móni egykori párja és kislánya édesapja, Boráros Gábor a Frizbi Tv-n, Hajdú Péter műsorában mesélt a tragédia körülményeiről és arról, hogyan élte meg azt az ominózus éjszakát, illetve azóta miként telnek a mindennapokat négyéves kislányával, Zorával.
Boráros Gábor a beszélgetésben elárulta, hogy Jákli Mónika halálának okáról ugyan rengeteg teória látott napvilágot, ezek azonban nem voltak megalapozottak.
Én is tanúja voltam az őrült teóriáknak, hogy mi mindennel fűszerezték és csavarták ezt az egész történetet, ami elképesztő hülyeségeket és hazugságokat eredményezett. Egyből pontot is tennék a végére, hogy senki nem üldözte vagy szorította le őt az útról.
Boráros Gábor úgy véli, egész egyszerűen olyanok voltak a körülmények, ami elég volt ahhoz, hogy megtörténjen a baj: Mónika hajnalban, tejködben, nagy sebességgel hajtott egy veszélyes útszakaszon, amit ráadásul halálútnak is neveznek. Gábor kifejtette, hogy ezen az útszakaszon kifejezetten óvatosnak kell lenni.
Ezen a 63-as főúton, ami Komárom és Nagymegyer irányából jön Dunaszerdahely felé, nem tudom hányan vesztették már életüket ezen a szakaszon, vagy ebben a kanyarban is, ahol Mónika balesetet szenvedett. Biztos, hogy gyorsan ment, ez szerintem nem is volt kérdés senki számára. Ha egy olyan kocsi, ami nem mondható átlagosnak, szétszakad az ütközés következtében és fákat tör ki a helyükről, akkor az biztos, hogy nem arra utal, hogy ötvennel legurult az árokba. Ez valamilyen szinten a saját felelőtlenségének köszönhető.
Boráros Gábor szerint érthetetlen, hogy hová hajtott éjjel fél 4-kor olyan nagy sebességgel, tejködben, annak tudatában, hogy a négyéves kislánya várta őt otthon.
Hogy miért ment arra abban az időpontban, valószínűleg soha nem fogjuk már megtudni. Ha én megyek valahová, akkor is mindig tudom, hogy vár valaki otthon, aki sokkal fontosabb, mint az, hogy mennyire sietek. Mert az ráér. Az, hogy hazaérjek, de mindig hazaérjek, az sokkal fontosabb.
Gábor elárulta, ugyan a mai napig kérdéseket vet fel, hogy új párja miért hozta el Jákli Mónika telefonját a helyszínről, ő azonban nem érti, miért olyan fontos részlet ez, amikor a történteken nem változtat semmit, és azon sem, hogy többet tudjunk meg a baleset körülményeiről.
A párjával soha nem beszéltem személyesen, nem is találkoztunk, csak a temetésen, nem tudom, hogy ez tényleg így történt-e. A telefonban be volt állítva egy vészjelzés, hogy kinek küldjön üzenetet a telefon, amikor megtörtént a baleset. Én is azok között a személyek között voltam, aki be volt állítva, így nekem is jött folyamatosan a vészjelzés, hogy valami történt. Amikor visszanéztem ezeket az üzeneteket, akkor nyomon lehetett követni a telefon haladását, hogy hol volt és hol tart; honnan küldte az utolsó jelet.
Mint ismeretes ugyanis, a baleset után a helyszínen összegyűjtötték Mónika holmijait, a telefonját azonban nem találták meg, pedig a baleset előtt több embert is megpróbált felhívni.
A családtagok kezdték el keresni, miközben Móni anyukája is tudta, hogy hol van a telefon, mert ő is folyamatosan kapta a vészjelzéseket, és a baleset helyszínétől a telefon eljutott valahogy Komáromba. Pontosan lehetett tudni, hogy hol van, az utolsó jel alapján. Tudom, hogy elvitték a telefont onnan, de egyáltalán nem érdekel, hogy miért, vagy hogy mi volt benne, mi nem volt benne. Úgysem változtat semmin és nem én vagyok az, akinek ezt meg kell oldania, hogy miért tűnt el, amikor valójában nem is tűnt el. Egyáltalán nem tartottam fontosnak, hogy foglalkozzak valami olyan dologgal, ami nem engem kell, hogy foglalkoztasson.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.