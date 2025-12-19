Majka már nem először bukott le piával: a vezetés és az élő adás sem gátolta meg

Tegnap délután jelent meg a hír, hogy Majka szerda este ittasan vezetett. Az X-Faktor zsűritagja egy karácsonyi koccintás után ült autóba elmondása szerint, de szerencsére a rendőrök még időben megállították, mielőtt komoly baleset történhetett volna. Úgy tűnik, a zenész semmiből sem tanul, aminek most meg is lett az ára.

Majka koncerteken, élő adásban, és úgy tűnik, már vezetés előtt is iszik (Fotó: Mediaworks)

A rajongók hatalmasat csalódtak, amikor kiderült, hogy Majoros Péter, azaz Majka ittasan vezetett, amiért a jogosítványát is elvették és büntetőeljárás indult ellene. A követői közül sokan azon is elgondolkodtak, hogy eddig vajon hányszor tehette már ezt meg, és csak a szerencsén múlt, hogy baleset sem történt. Erre persze nincsen bizonyíték, de arra igen, hogy a rapper már évekkel ezelőtt sem vetette meg az italt, még az élő adás sem zavarta.

Majka rendőrségi ügye előtt is bukott már le ivással, a Sztárban Sztár Leszek! 2021-es évadában lencsevégre is kaptuk (Fotó: Máté Krisztián)

Majka a Sztárban Sztár leszek! alatt is ivott

Majka 2021-ben még a TV2 csapatát erősítette, sőt három évadon át a Sztárban Sztár leszek! zsűrijeként kereste az új tehetségeket Pápai Jocival, Tóth Gabival és Köllő Babett-tel. A tehetségkutató alatt pedig igen gyakran előfordult, hogy a mesterek egymás között azzal viccelődtek, titokban mindannyiuk poharában alkohol van, azért ilyen jó a hangulat. Persze ezt Tóth Gabi például kikérte magának, de Majka egyszer sem tagadta, hogy így lenne, sőt le is bukott. Épp abban a pillanatban sikerült elcsípnünk a rappert, amikor a pult alól titokban elővette az eldugott piát és belekortyolt, amiből a nézők semmit sem láthattak. Ennek ellenére arra azért senki sem számított, hogy ha már élő adásban nem fogja vissza magát, még kocsiba ülni is hajlandó úgy, hogy ivott előtte, bár persze nem tudhatjuk, hogy azokon az estéken mivel ment haza, de azt szinte egészen biztosan kijelenthetjük, hogy nem metróval.