Tragédia: Újabb felvétel került elő Jákli Mónikáról

Mindenkit lesújtott másfél héttel ezelőtt a fiatal édesanya tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála. Jákli Mónika mindössze 31 évesen hunyt el, így hátrahagyva 4 éves kislányát, Zorát. Január 29-én családja, párja és barátai kísérték utolsó útjára a fitneszmodellt, a szertartás mélyen megviselte a résztvevőket.

Jákli Mónika halála után újabb videó került elő (Fotó:MW Archiv)

Előkerült Jákli Mónika vallomása

Jákli Mónika volt párja, Boráros Gábor korábban a közösségi oldalán számolt be egy 24 órán keresztül elérhető bejegyzésben, amelyben arról beszél, hogy egykori anyósa és Jákli Mónika vőlegénye szövetkeztek ellene.

Én valakire vigyázok, hosszú-hosszú évekig, és biztosítok számára mindent, mások meg fél év alatt, vagy néhány hónap alatt sírba teszik. Vajon erről milyen véleménye volna az újdonsült barátnak, vagy a kedves anyukának, akik a hátam mögött szövetkezve és egyezkedve azt hiszik, nem tudom, mire megy ki a játék, azt hiszik, nem tudom, hogy mit beszéltek meg, azt hiszik, nem tudom, hogy miben reménykednek, amit hiába remélnek

– mondta az MMA harcos.

Most azonban egy olyan felvétel került elő, amelyen az elhunyt fitneszmodell gyermekének elhelyezéséről beszél. Korábban a Ki vagy te valójában című podcastműsor vendégeként találkozhattunk az influenszerrel. A nagyjából egy évvel ezelőtt készült interjúfelvételt azonban Boráros Gábor azonnal letiltatta az internetről, ennek okát pedig nem magyarázta meg. Most viszont újra felkerült az epizód egy újravágott verzióval.

Jákli Mónika és Boráros Gábor sosem veszekedtek kislányuk előtt (Fotó: Csaba Ágota)

Boráros Gábor gondoskodik kislányáról

Jákli Mónika balesete előtt még boldogan mesélt kislányáról és arról a rendkívül különleges kapcsolatról, amely kettejüket jellemzi. A fitneszedző elárulta, hogy ha bármilyen oknál fogva ő és Boráros Gábor már nem alkotnak egy párt a jövőben, Móni akkor is azt szeretné, hogy Gábor igazi és egyetlen édesapja legyen Zorának.

Én ezt mondtam Gábornak is, hogy én azt szeretném, hogy ő mindig az apukája maradjon Zorának. Én nem akarok neki másik apukát, bármi legyen is

– nyilatkozta korábban Móni.

A sztáranyuka életének legboldogabb időszakába lépett, amikor kislánya édesanyjává vált. A sikerről úgy gondolkozott, hogy az szorosan összefügg a családdal. Jákli Mónika mindennél jobban szerette kislányát. A Ki vagy te valójában podcastben a fitneszmodell újra végignézte a videót, azokról a pillanatokról, amikor megtudta, hogy kislányt hord a szíve alatt. Az édesanya könnyek között emlékezett vissza a gyönyörű pillanatra.