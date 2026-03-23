Boráros Gábor mindenkinél kiverte a biztosítékot – a pszichológus szerint azonban nem tett rosszat

Jákli Mónika halála a mai napig sokkban tart mindenkit: a rajongók, tévénézők személyes ismertség nélkül is megrökönyödtek az anyuka váratlan tragédiáját hallva, azt pedig elképzelni is nehéz, min mehet keresztül a családja. Jákli Mónika kislánya édesapja, Boráros Gábor igyekszik mindent megtenni, hogy a kis Zora minél kevésbé sérüljön, a sportoló azonban most egyetlen mondatával magára haragított mindenkit. De mit gondol erről a pszichológus?

Boráros Gábor Jákli Mónika temetésén: az apuka igyekszik mindent megadni közös lányuknak, most azonban egy mondat miatt mindenki nekiesett (Fotó: László Szabolcs / Bors)

Jákli Mónika miatt akadtak ki Boráros Gáborra

Január 21-én tarolt végig az interneten a hír, miszerint hajnalban végzetes autóbalesetet szenvedett Boráros Gábor exe, Jákli Mónika. Bár a pontos körülményeket homály fedi, s számos teória látott napvilágot, egyelőre annyit tudni, hogy a megengedettnél jóval gyorsabban száguldhatott az édesanya… Boráros Gábor a történtek óta többször jelentkezett már be közösségi oldalán, főként ovis kislányukról hírt adva. Eddig javarészt támogató, bátorítást és szeretet küldő hozzászólásokat kapott, ám a hétvégén olyat tett, amivel sokaknál kihúzta a gyufát.

Ugye azt szokták mondani, hogy értük akár meghalnék (családod, gyermeked). De élnél-e értük? Meghalni bárki tud (egyszer). De élünk minden egyes nap!

– írta a kissé kusza gondolatmenetet, amiből a rajongók a „meghalni bárki tud” kifejezést emelték ki – felháborodva.

„Ez most komoly szöveg?!” – fakadtak ki egy sztárhírekkel foglalkozó fórumon.

„Jesszusom, szerintem ennek nem érezte a súlyát… Vagy ha igen, az nagy nagy baj” – fűzte hozzá egy másik.

„Te jó ég... Legalább gondolna a kislányára és arra, hogy az internet nem felejt, illetve hogy egyszer ezt akár a kislánya olvashatja is…” – háborgott egy újabb. Míg legtöbben elítélték a történtek fényében bizarrul hangzó gondolatokért, volt, aki a védelmébe vette Jákli Mónika exét:

„És, ha haragszik a Moncsira, hogy felelőtlen volt, abban mi van? Eddig a végletekig volt magasztalva a csávó, most meg le van nézve, csak azért, mert val’szeg a gyász folyamatnak a harag szakaszában van? Mintha ti tökéletesek lennétek” – szúrta oda véleményét.