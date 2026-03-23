Boráros Gábor mindenkinél kiverte a biztosítékot – a pszichológus szerint azonban nem tett rosszat

Jákli Mónika halála a mai napig sokkban tart mindenkit: a rajongók, tévénézők személyes ismertség nélkül is megrökönyödtek az anyuka váratlan tragédiáját hallva, azt pedig elképzelni is nehéz, min mehet keresztül a családja. Jákli Mónika kislánya édesapja, Boráros Gábor igyekszik mindent megtenni, hogy a kis Zora minél kevésbé sérüljön, a sportoló azonban most egyetlen mondatával magára haragított mindenkit. De mit gondol erről a pszichológus?
Január 21-én tarolt végig az interneten a hír, miszerint hajnalban végzetes autóbalesetet szenvedett Boráros Gábor exe, Jákli Mónika. Bár a pontos körülményeket homály fedi, s számos teória látott napvilágot, egyelőre annyit tudni, hogy a megengedettnél jóval gyorsabban száguldhatott az édesanya… Boráros Gábor a történtek óta többször jelentkezett már be közösségi oldalán, főként ovis kislányukról hírt adva. Eddig javarészt támogató, bátorítást és szeretet küldő hozzászólásokat kapott, ám a hétvégén olyat tett, amivel sokaknál kihúzta a gyufát.
Ugye azt szokták mondani, hogy értük akár meghalnék (családod, gyermeked). De élnél-e értük? Meghalni bárki tud (egyszer). De élünk minden egyes nap!
– írta a kissé kusza gondolatmenetet, amiből a rajongók a „meghalni bárki tud” kifejezést emelték ki – felháborodva.
„Ez most komoly szöveg?!” – fakadtak ki egy sztárhírekkel foglalkozó fórumon.
„Jesszusom, szerintem ennek nem érezte a súlyát… Vagy ha igen, az nagy nagy baj” – fűzte hozzá egy másik.
„Te jó ég... Legalább gondolna a kislányára és arra, hogy az internet nem felejt, illetve hogy egyszer ezt akár a kislánya olvashatja is…” – háborgott egy újabb. Míg legtöbben elítélték a történtek fényében bizarrul hangzó gondolatokért, volt, aki a védelmébe vette Jákli Mónika exét:
„És, ha haragszik a Moncsira, hogy felelőtlen volt, abban mi van? Eddig a végletekig volt magasztalva a csávó, most meg le van nézve, csak azért, mert val’szeg a gyász folyamatnak a harag szakaszában van? Mintha ti tökéletesek lennétek” – szúrta oda véleményét.
Utóbbi gondolattal ért egyet a pszichológus is. A Borsnak nyilatkozva dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus elmondta: nem lenne szabad pálcát törni Boráros Gábor felett csupán egy szokatlanul hangzó mondat miatt.
„Fontos, hogy az adott megnyilvánulást egy feldolgozatlan, traumatikus gyász kontextusában kell értelmezni, nem szabad kiragadni egyetlen mondatot a teljes helyzetből” – hangsúlyozta.
„A gyász nem feltétlenül csendes szomorúság, hanem gyakran kaotikus és szélsőséges érzelmi állapot, amelyben az ember nem mindig úgy fejezi ki magát, ahogyan azt a környezete elvárná tőle. Ez a fajta düh természetes jelenség, amely a Kübler–Ross-modell szerint is a gyász egyik szakasza, és inkább a belső feszültség levezetését szolgálja, mintsem agressziót, vagy üzengetést másoknak. E mögött gyakran tehetetlenség, bűntudat és kontrollvesztés érzése húzódik meg” – emlékezet a szakember.
A Kübler–Ross-modell röviden:
A külső szemlélők felháborodása sokszor abból fakad, hogy »erkölcsi nagyítóval«, a kontextust figyelmen kívül hagyva ítélik meg a megnyilvánulásokat, ami további bántást okozhat. Összességében fontos megérteni, hogy a gyász egy összetett, nem lineáris folyamat, amely nem szép, hanem zavaros és nehezen értelmezhető reakciókkal járhat.
