/Blága Tünde szívszorító vallomása a parajdi sóbányáról: „Talán most még jobban értjük, mit jelent az összetartozás”

Blága Tünde a Farm VIP ötödik évadában tűnt fel nemrég, előtte pedig a 2023-as Miss Universe Hungary-t nyerte meg. Az érző szívű lány közösségi oldalán fakadt ki a parajdi sóbánya katasztrófájának kapcsán.

Blága Tünde büszke erdélyi magyarként biztat mindenkit az összefogásra a parajdi katasztrófa kapcsán (Fotó: Tv2)

Blága Tünde: „Most kell összefognunk”

Blága Tünde szépségkirálynőként hozzászokott a csillogáshoz, a színpadhoz, a felhajtáshoz, amely egyébként – mint nemrég a Borsnak adott interjújában is elárulta – sokszor hiányzik neki. Ugyanakkor boldog és kiegyensúlyozott életet él, aki soha nem felejti el, honnan érkezett. Tündi most Instagram-oldalán fejezte ki együttérzését a parajdi tragédia miatt, amely láthatóan rendkívül mélyen érintette.

„A föld megremeghet, a víz elsodorhat, de az összetartozásunkat semmi sem moshatja el. A parajdi sóbánya, Székelyföld egyik szimbóluma… ma víz alatt áll. A természet ereje kegyetlen volt, és mély sebet ejtett nemcsak a tájon, hanem az emberek lelkében is. Látni, ahogy az a hely, ahol generációk jártak gyógyulni, dolgozni, pihenni, most némán süllyed, szívszorító. Gondolatban ott vagyok minden nap Parajdon. A helyiekkel, a családokkal, az emlékekkel” – kezdi bejegyzését. Mint ismeretes, Tündi Erdélyből származik és gyakran haza is látogat, számára a családja a legfontosabb, így a katasztrófa kifejezetten fájó pont számára.

Holnap van a Nemzeti Összetartozás Napja. És talán most még jobban értjük, mit jelent ez a szó: összetartozás. Nemcsak szavakban, nemcsak ünneplésben, hanem akkor is, amikor valahol baj van. Amikor egyikünk szenved, mindannyiunk szíve fáj egy kicsit. Kérek mindenkit: gondoljunk együtt a parajdi közösségre. A bánya nem csupán egy turisztikai látványosság! A miénk. A mi örökségünk, a mi felelősségünk. Most nem elég összetartoznunk – most össze kell fognunk! Tiszta szívből, Blága Tünde, büszke erdélyi magyar.

Blága Tünde Farm VIP: Nehezen élte meg a távozást

A fiatal híresség már többször is tanúbizonyságot tett róla, hogy mennyire érzékeny lelkű, a Farm VIP-ban például ő az egyetlen, akit a műsor történetében a kiesése után is visszahívtak, nem véletlenül. Ugyan a visszakerülés után a másik csapatba került, azonban ott is tárt karokkal fogadták – különösképpen Pumped Gabo –, hiszen tudták róla, hogy ő az, akire emberileg lehet számítani. Tünde nemrég a Borsnak adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy a forgatások után ürességet érzett, noha a végén már megkönnyebbülés volt, hogy hazamehetett.