Blága Tünde vallomása: A Miss Universe után mélypont következett

S hogy van most az egykori szépségkirálynő? Blága Tünde párja mellett nagyon boldog, mint mondja, egykori párja halála után mostanra már meg tudott békélni.

Nagyon jól megvagyunk, most azt érzem, hogy kerek az életem. Ő egy elképesztően pozitív srác, életrevaló és életvidám, mindig van egy jó szava. Egy kicsit olyan, mintha magamat látnám. Régen én is ilyen voltam, könnyebben szárnyaltam, csak a tragédia óta egy kicsit mintha megfontoltabb lennék, néha szinte túlságosan is realista. De nagyon jó mellette, kifejezetten pozitív személyiségek vagyunk mindketten és ezt nagyon jó megélni.

Tündi mindemellett az üzleti életre is koncentrál, egy ásványvíz márkát hozott be a magyar piacra, amelynek ő a nagykövete és az egyik tulajdonosa is. Mindemellett éppen életmódváltásban van, aminek a boldogságához is köze van. „Ez a kapcsolat most nagyon jól működik, egy kicsit bele is feledkeztünk és úgy éreztem, hogy elengedtem magam. Kevesebbet sportoltam és sokszor megengedtem magamnak olyanokat is, mint a pizza vagy a csoki. Nem rossz, hogy egymásra figyeltünk szerintem, de szeretnék egy kicsit most más úton járni, mert törekednék a korábbi alakomra, nem voltam elégedett, ahogy viszont láttam magamat a tévében.”