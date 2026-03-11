Nagy bejelentést tett Berki Mazsi: ideje volt az ideje, hogy megváljanak tőle

Immár három és fél éve annak, hogy elhunyt Berki Krisztián: az özvegyével, Berki Mazsival közös kislánya, Emma akkor még csak féléves volt, míg korábbi, Hódi Pamelával való kapcsolatából szintúgy egy lánya, Natasa Zselyke született, aki most 12 éves. Mára Mazsi (avagy most már Katona Renáta) ismét révbe ért: párja, Kajári Zoltán oldalán újra megtalálta a boldogságot, akivel nagy szeretetben és egyetértésben nevelik a kis Emmát.

Berki Mazsi büszkén osztotta meg, mit tud a kislánya / Fotó: SZL / MW

Büszkén mutatta meg Berki Mazsi kislánya tudását

A sztáranyuka egyébként rendszeresen oszt meg tartalmakat a kislányáról is a közösségi oldalán: nemrég például azt mutatta meg az Instagramon, leplezetlen büszkeséggel, ahogy Emma immár pótkerék nélkül is képes hajtani a kerékpárját.

Szombaton, az úszásóra után úgy döntöttem, itt az ideje, hogy megváljunk a pótkeréktől. Aznap Emma kicsit fáradt volt, így csak egy fél órát bicikliztünk. Tegnap viszont, amikor Zarát kísértük atlétikára, a kisasszony újra biciklire pattant, és szinte azonnal ráérzett. Hihetetlen büszkeség és öröm töltötte el a szívemet

- áradozott Mazsi, mialatt a kommentszekciót csakhamar ellepték a követők elismerő szavai.