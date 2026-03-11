Tucatnyi bőrönddel jelentette be a hírt Sydney van den Bosch: "Utazunk!"

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 09:40
Izgatottan számolt be a részletekről a Szerencselány. Sydney van den Bosch és családja elhagyta az országot.
Élete talán legboldogabb időszakát éli jelenleg Sydney van den Bosch. A Szerencsekerék egykori háziasszonya a válása után mostani férje, Kaszás Benjámin oldalán talált rá újra a boldogságra, majd közel egy éve, A Nagy Duett színpadán osztotta meg a hírt, hogy úton van a közös gyermekük is. A kislányuk - aki a Kaszás-van den Bosch Lia Elysee nevet kapta -, tavaly novemberben jött a világra. Mostanra már talán csak egy dologra vágyik úgy igazán az egykori szépségkirálynő: hogy végre beköltözhessenek az álomotthonukba, aminek a felújítása egyelőre még folyamatban van. Addig is Sydney és családja összecsomagolt, és ismét elutaztak.

20200730 SYDNEY VAN DEN BOSCH 4O9A1628 KUNOS
Sydney van den Bosch családostul elhagyta az országot / Fotó: MW

Bemelegítettünk 1-2 belföldi úttal, 1 hosszabb autós utazással és most repülőre pattanunk … Vagyis pattantunk, mert már itt is vagyunk … Aki szemfüles és továbblapoz, Elysee szettjei után láthatja azt is, hogy hol landoltunk

- újságolta el a közösségi oldalán a Szerencselány, aki nem titkolta: mivel "túlbiztosítós édesanya" lett, ezért majdhogynem mindent elhoztak otthonról, amit csak lehetett, így nem meglepő, hogy végül több hatalmas bőrönddel indultak neki a nagy kalandnak, amelynek úti célja egyébként a törökországi Antalya volt.

Sydney van den Bosch fotóit IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

 

