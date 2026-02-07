Megtaláltuk: Ebben a méregdrága thaiföldi luxusvillában lazít Katona Renáta - Fotók

Koh Samui – ezen a mesebeli thaiföldi szigeten várja Katona Renáta (vagy ahogy korábban ismerhettük, Berki Mazsi), hogy hazánkban is kissé feljebb kússzon a hőmérő higanyszála.

Katona Renáta mesés helyet választott a feltöltődésre

(Fotó: Szabolcs László)

Döntését persze megértjük, hiszen a Thaiföld keleti partján található szigeten jelenleg is 28 fok van, így gyakorlatilag még egy óceánparti viskóban is jól érezhetjük magunkat. Katona Renáta párja, Kajári Zoltán társaságában azonban egy egészen más szállástípust választott!

Ebben a luxusvillában lazít most Katona Renáta

Berki Krisztián özvegye maga osztotta meg az Instagramon, hogy szállodai szoba helyett egy saját luxusvillát bérelt ki a pihenés édes időszakára. A sztáranyuka először egy fotót osztott meg a képeslapra kívánkozó szálláshelyről, nézzétek csak:

Ezt követte egy irigylésre méltó videó, amin egy mesés reggeli látható az említett villa medencéjében.

Nem csoda, hogy ezt követően mindenki oldalát elkezdte furdalni a kíváncsiság: vajon hol vakációzhat pontosan Katona Renáta Mazsi, és mennyibe kerülhet egy éjszaka ilyen paradicsomba illő körülmények között?

Nos, a Bors megtalálta az említett villát az egyik legnagyobb szállásfoglaló portálon!

Itt vakációzik Katona Renáta (Fotó: booking.com)

A leírás alapján a Villa Seawadee ezeket a szolgáltatásokat kínálja a Koh Samui-ra utazóknak:

„Hegyi kilátással büszkélkedő Villa Seawadee – egy luxus, díjnyertes tervezésű villa lenyűgöző, panorámás tengeri kilátással – erkéllyel rendelkező szállást kínál, körülbelül 8,6 km-re a Nagypapa és Nagymama szikláktól. A villához tetőtéri medence, kert és ingyenes saját parkoló tartozik. A szálláshelyről tengeri kilátás nyílik, továbbá napozóterasz, 24 órás recepció áll rendelkezésre, és az egész épületben ingyenes Wi-Fi használható.

A villakomplexum minden egysége légkondicionált, ülősarokkal, streaming szolgáltatásokat kínáló síkképernyős TV-vel, konyhával, étkezővel, széffel, valamint saját fürdőszobával rendelkezik, amelyben akadálymentes (walk-in) zuhanyzó, fürdőköpeny és papucs található. Mikrohullámú sütő, kenyérpirító és hűtőszekrény is biztosított, valamint kávéfőző és vízforraló. A villakomplexumban minden egységhez ágynemű és törölköző tartozik.