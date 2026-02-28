Pataky Attila: „Golyófogónak akarjátok odaadni a gyerekeket, oda az első sorba Ukrajnába?"

Háborúellenes Gyűlést tartanak Esztergomban, ahol a nemzeti oldal erőt és egységet mutat a választások hajrájában. Már csak 43 nap van hátra az országgyűlési voksolásig, a tét pedig sokak szerint történelmi: béke vagy háború, biztonság vagy bizonytalanság. A rendezvény üzenete világos – Magyarország nemet mond a háborúra. A Mandiner élő műsorában Hoppál Hunor és Szabó Zsófi vendége volt Pataky Attila, az EDDA Művek legendás frontembere is, aki korábban a miskolci Háborúellenes Gyűlésen lépett fel és a béke elkötelezett híve.
A rockikon meghatottan idézte fel a miskolci hangulatot: „Jó volt otthon lenni, és látni, hogy a miskolciak sava-borsa ott volt. Azt, hogy ennyien egyformán gondolkodunk”– árulta el. Hitvallását Kodolányi János nemes gondolatával erősítette meg: „Az ember dolga, hogy fénnyé váljék, és a mi dolgunk a fény és a szeretet felmutatása.” Pataky szerint a magyar nemzet küldetése ma is ez: megőrizni a békét, a hitet és az összetartozást. A miniszterelnök békemissziójáról is őszintén fogalmazott:
Hiszem azt, hogy Orbán Viktor békemissziója figyelemre méltó. Újra és újra rácsodálkozom, milyen erővel bírja. Én 52 éve vagyok a pályán, ezért is érzem át
– vallotta be Pataky Attila.
A zenész szerint most valóban sorsfordító időket élünk: „Sokkal nagyobb a tét, mint 2002-ben. Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés most” – szögezte le. Úgy látja, Magyarország megérdemli a biztonságos jelent és jövőt, és hangsúlyozta: „Nincs más út.” A digitális világ zajáról és a politikai támadásokról a Tisza részéről pedig kijelentette: „Nem fog sikerülni nekik, egészen biztos vagyok benne. A szeretetnek kell győznie.”
Pataky külön kitért a háború egyik leghúsbavágóbb kérdésére:
Golyófogónak akarjátok odaadni a gyerekeket, oda az első sorba Ukrajnába? Létezhet normális lélekkel ember, aki erre azt mondja, hogy igen, én ezt akarom?
– akadt ki teljesen az EDDA frontembere.
Szerinte a normálisan gondolkodó magyar emberek békét és biztonságot akarnak, nem háborút. Beszéde végén szenvedélyesen szólította meg a nézőket: „Gyertek velünk, szavazzatok az életre a mosolyra, a pohár bor ízére, a szerelmünk csókjára, mindenre, ami élhető és szerethető.” Gondolatai azzal a fontos megállapítással zárta, miszerint a magyarság a történelem viharai között is megmaradt a Kárpát-medencében, mert a küldetése a fény és a szeretet képviselete – és most is ezen az úton kell továbbmenni.
