Lakatos Laci kitálalt a titkáról: Segédeszközök nélkül fogyott rengeteget, most újra harcba száll

Nem vitás, hogy Lakatos Laci A Nagy Duett 2026-os évadának egyik legnagyobb közönségkedvence lett, hiszen Tolvai Reni oldalán egészen a fináléig énekelte magát. Bár a végső győzelmet nem ők aratták le, a műsor mindkettejük számára örök élmény marad. A humorista a kulisszatitkok mellett egy másik hatalmas mérföldkőről is beszámolt: kiderült, hogy nem a színpadi szereplés volt az egyetlen kőkemény kihívás az életében, Laci ugyanis az elmúlt időszakban több mint húsz kilótól szabadult meg.
Bár a színpadon Tolvai Reni oldalán magabiztosnak tűnt, Lakatos Laci a háttérben komoly belső harcokat vívott. A humorista a Sztárbox idején elérte a 104 kilós álomsúlyt, ám a rengeteg énekes próba és a fellépések miatt elveszítette a kontrollt a mozgás felett.
Nagy kihívás volt nekem a Sztárbox, fizikailag, mentálisan. Egy új rendszert kellett kiépítenem az életemben, hogy azt be tudjam illeszteni, illetve, hogy otthon is helyt tudjak állni. A Nagy Duettet meg nagyon szerettem, és azt kell, hogy mondjam, az éneklés még inkább a szívem vágya volt, hogy csinálhassam
– kezdte Laci, aki ezután elmesélte, hogyan szabadult meg a felesleges kilóktól.
Én a boksz miatt több mint 20 kilót fogytam. De pont belekezdtem egy életmódváltásba, szóval ez úgymond kapóra is jött. A mérkőzésen már 108 kiló voltam. Semmi táplálék-kiegészítőt nem használtam, csak életmódot váltottam, erre nagyon büszke vagyok. Sokat sétáltam, kardiós mozgás, és mellette a boksz. A legkevesebb súlyom, amikor napi kétszer edzettem, az 104 kiló volt. Akkor nagyon jól éreztem magam, és ez hiányzik. Azóta ez a súly változott, egy 10-es visszajött. Az étkezést megtartottam, de most abszolút nem tudtam se sétálni, se mozogni. Az asszony is látta, hogy ugyanannyit eszek, mint előtte és most már egy-két csoki becsúszik, de a mozgás sokkal látványosabb hiányt mutat nálam súlygyarapodás szempontjából. Hiába eszem ugyanazt a kaját, ha megszűnik a mozgás, akkor elkezd visszajönni. Jelenleg 118 kiló vagyok, most kezdtem el újra mozogni, eddig nem volt időm. A Nagy Duettben ez a súly a lelkemnek nem volt jó, éreztem, hogy nem úgy áll a ruha. De még így is jobb formában vagyok, mint egy évvel ezelőtt a színpadon
– mesélte Laci, aki azt is határozottan kijelentette, hogy folytatja az új életmódot, és újra visszaszerzi álomsúlyát.
