Kisétált a kórházból, azóta se találják a beteg férfit

Eltűnési ügy borzolja a kedélyeket Erdélyben: a marosvásárhelyi rendőrség pénteken, május 1-jén kapott bejelentést arról, hogy egy 58 éves férfi eltűnt az egyik helyi egészségügyi intézményből.
A tájékoztatás szerint Gábor Viorel a Gheorghe Marinescu utcában található kórházból távozott önként, azonban azóta sem tért vissza, és sem a hozzátartozók, sem az intézmény dolgozói nem tudják, merre lehet.
A férfi személyleírása szerint körülbelül 165 centiméter magas, kék szemű, eltűnésekor pedig mindössze pizsamát viselt, ami tovább fokozza az aggodalmat, hiszen így vélhetően sem pénz, sem iratok nem voltak nála.
A rendőrség attól tart, hogy segítségre szorulhat, ezért azonnal a lakossághoz fordult. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy aki látta a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik, amely segíthet a férfi nyomára bukkanni, haladéktalanul értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt vagy hívja a segélyhívót – írja a Maszol, ahol fotó is megtekinthető az eltűntről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.