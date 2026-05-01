Kisétált a kórházból, azóta se találják a beteg férfit

Eltűnési ügy borzolja a kedélyeket Erdélyben: a marosvásárhelyi rendőrség pénteken, május 1-jén kapott bejelentést arról, hogy egy 58 éves férfi eltűnt az egyik helyi egészségügyi intézményből.

Egyedül indult el és nyomtalanul eltűnt a férfi

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A tájékoztatás szerint Gábor Viorel a Gheorghe Marinescu utcában található kórházból távozott önként, azonban azóta sem tért vissza, és sem a hozzátartozók, sem az intézmény dolgozói nem tudják, merre lehet.

Nyomtalanul eltűnt a férfi

A férfi személyleírása szerint körülbelül 165 centiméter magas, kék szemű, eltűnésekor pedig mindössze pizsamát viselt, ami tovább fokozza az aggodalmat, hiszen így vélhetően sem pénz, sem iratok nem voltak nála.

A rendőrség attól tart, hogy segítségre szorulhat, ezért azonnal a lakossághoz fordult. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy aki látta a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik, amely segíthet a férfi nyomára bukkanni, haladéktalanul értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt vagy hívja a segélyhívót – írja a Maszol, ahol fotó is megtekinthető az eltűntről.