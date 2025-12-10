Demjén Ferenc részletesen mesélt súlyos balesetéről

Augusztus első felében volt combtörése Demjén Ferencnek, kórházba került, műteni is kellett. Pár koncertet akkor elhalasztottak, amiket azóta be is pótoltak, a december végi két nagy bulira azonban már serényen próbál a zenekar.

A Demjén Ferenc dalok kortalanok, több generáció imádja már zenéit

Fotó: Mediaworks Archívum

„Ősszel volt egy kis balesetem, a lépcső nem akart abba az irányba menni, ahova én mentem” – kezdte viccelődve Demjén Ferenc.

Demjén Ferenc balesete után hamar felépült

„Megbotlottam, és eltört a combom. Nagyon jó kórházi kezelések után itt vagyok, bot nélkül is tudok sétálni. Még nem mondom azt, hogy indulok a futóversenyen, de futottam már eleget” – tette hozzá. Ez a második ilyen balesete volt, a másik lábában volt már törése.

A turné vége felé volt néhány koncert, amelyet elhalasztottak, amiből párat már be is pótoltak azóta. A nagyon sűrű hétköznapokat megúszta ősszel, mint fogalmazott.

Évtizedek óta vidéken él

Elég ritkán lakott környéken lakom. Déli irányban van, és ez azért fontos, mert lassan 40 éve, amikor odaköltöztem, nagyon sokat jártam az Adriára. Azon az úton keresünk valami megoldást, mert akkoriban hét-nyolc órát tartott az út a tengerhez. Ott egy egészen kicsi házat vettünk meg, és más az első héten tudtam, hogy fel sem megyek

– mesélte a rocklegenda. „A kicsi házat kinőttük, aztán építettünk egy szép nagyot, meg egy nagy parkot is hozzá. Egészség és hangulat szempontjából kivédem a stresszes ártalmakat. Nem tudják, milyen jó az, amikor csend van és nincs szomszéd” – tette hozzá a Retro Rádióban, Abaházi Csaba műsorában.

Két Demjén koncert is lesz év végén az Arénában

Fotó: Mediaworks/archív

40 éves koráig a fővárosban lakott, de már menedzsment intézi az ügyeit, neki nem kell adminisztrációval foglalkozni. Mint mondta, telefonon és interneten mindent meg lehet oldani. A műtét óta nem vezet, egy hónapig volt kórházban. A felesége imád vezetni, ezt átengedte neki, turnéra pedig buszokkal mennek.

Demjén Ferenc koncert az Arénában: már kész a program

December 29-én és 30-án dupla Aréna-koncertje lesz. Mint mondta, minden koncert más, ők is szeretnének újat mutatni. 300-400 dal közül kell kiválasztaniuk olyan dalokat, amelyeket a közönség szeret, de nem un, úgyhogy fel kell frissíteniük a programot.