Demjén Ferenc részletesen mesélt súlyos balesetéről

Augusztus első felében volt combtörése Demjén Ferencnek, kórházba került, műteni is kellett. Pár koncertet akkor elhalasztottak, amiket azóta be is pótoltak, a december végi két nagy bulira azonban már serényen próbál a zenekar.
„Ősszel volt egy kis balesetem, a lépcső nem akart abba az irányba menni, ahova én mentem” – kezdte viccelődve Demjén Ferenc.
„Megbotlottam, és eltört a combom. Nagyon jó kórházi kezelések után itt vagyok, bot nélkül is tudok sétálni. Még nem mondom azt, hogy indulok a futóversenyen, de futottam már eleget” – tette hozzá. Ez a második ilyen balesete volt, a másik lábában volt már törése.
A turné vége felé volt néhány koncert, amelyet elhalasztottak, amiből párat már be is pótoltak azóta. A nagyon sűrű hétköznapokat megúszta ősszel, mint fogalmazott.
Elég ritkán lakott környéken lakom. Déli irányban van, és ez azért fontos, mert lassan 40 éve, amikor odaköltöztem, nagyon sokat jártam az Adriára. Azon az úton keresünk valami megoldást, mert akkoriban hét-nyolc órát tartott az út a tengerhez. Ott egy egészen kicsi házat vettünk meg, és más az első héten tudtam, hogy fel sem megyek
– mesélte a rocklegenda. „A kicsi házat kinőttük, aztán építettünk egy szép nagyot, meg egy nagy parkot is hozzá. Egészség és hangulat szempontjából kivédem a stresszes ártalmakat. Nem tudják, milyen jó az, amikor csend van és nincs szomszéd” – tette hozzá a Retro Rádióban, Abaházi Csaba műsorában.
40 éves koráig a fővárosban lakott, de már menedzsment intézi az ügyeit, neki nem kell adminisztrációval foglalkozni. Mint mondta, telefonon és interneten mindent meg lehet oldani. A műtét óta nem vezet, egy hónapig volt kórházban. A felesége imád vezetni, ezt átengedte neki, turnéra pedig buszokkal mennek.
December 29-én és 30-án dupla Aréna-koncertje lesz. Mint mondta, minden koncert más, ők is szeretnének újat mutatni. 300-400 dal közül kell kiválasztaniuk olyan dalokat, amelyeket a közönség szeret, de nem un, úgyhogy fel kell frissíteniük a programot.
Tízen vannak az együttesben, és minden új dal gyakorlást kíván, véli a népszerű énekes. Profi zenekar nem engedheti meg magának, hogy hibázzon, sem a körülményekben, sem a zenében, tette hozzá.
Demjén Rózsi szerint persze vannak kötelező dalok, de két óránál tovább senki nem akar egy helyben ülni, pláne állni, nem lehet mindent eljátszani. Hozzátette, hogy egyszer szeretne olyan koncertet is adni, ahol nem azok a dalok hangzanak el, amelyek rendszeresen mennek a rádióban.
Ez a bőség zavara, nehéz dönteni, de ennek csak örülök. Valami meglepetés mindenképp lesz. Ha más nem, az, hogy mi élünk.
– árulta el Demjén Ferenc, aki végtelenül hálás a hallgatóinak, amiért az egyik legszerencsésebb idős zenésznek tartja magát azért, mert még mindig éneklik a dalait. Tavaly december 12-én mutatták be a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjátékot, amely Demjén Ferenc ikonikus slágereire építve a kilencvenes évek balatoni nyarainak hangulatát, fiatalságot, szerelmet és humort hozta el a vászonra: ez a film most újabb rekordot döntött.
